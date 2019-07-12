Украина

Для абитуриентов с "бракованными" аттестатами сделали важную, но временную поблажку

В Министерстве образования и науки объяснили абитуриентам, как следует поступать в случае выявления ошибок в выданном им документе о базовом или полном среднем общем образовании. В частности, таким абитуриентам разрешили регистрировать электронные кабинеты и подавать заявления в ВУЗы, не дожидаясь изготовления дубликата. Напомним, с 1 июля в Украине началась вступительная кампания.

При этом в МОН уточнили, что для бывших девяти- и 11-классников условия подачи заявлений на основании документа с ошибками отличаются.

Так, первым необходимо приложить к документу о базовом общем среднем общем образовании справку из учреждения образования о том, что при оформлении документов была допущена ошибка. В справке обязательно должен быть указан правильный вариант написания реквизитов.

Абитуриенты, поступающие после 11 класса, в данных которых система видает ошибку «П3.3 Ошибка при регистрации», должны отправить сканкопию (фото) таких документов:

свидетельства/аттестата о полном среднем образовании (с ФИО, серией, номером, датой выдачи);

сертификата ВНО (с ФИО, номером, ПИН-кодом, сроком выдачи);

паспорта;

скриншот с ошибкой;

в случае, если в предыдущие годы абитуриент подавал документы в другие вузы, прилагается также скан свидетельства о рождении или о базовом общем среднем образовании.

Все документы отправляются по адресу [email protected], а в теме письма указывается «Ошибка при регистрации П3.3».

В то же время в министерстве подчеркивают, что возможность подавать заявления в ВУЗ на основании документа с ошибками является временной мерой, и поступаюшим необходимо обязательно заменить документ с ошибками на правильный до 1 октября 2019 года. Эта информация буде обязательно проверяться после зачисления в ВУЗы.

«Кроме того, если поступающий не заменит документ на правильный, в будущем он не сможет получить диплом о высшем образовании», — подчеркнули в министерстве образования и науки.

Напомним, ранее в МОН объяснили, как поступать абитуриентам, которые по определенным причинам, в том числе религиозным, не получили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.

Также Министерство образование и науки разрешило абитуриентам, демобилизованных с воинской службы в 2019 году, поступать на магистратуру по результатам вступительных экзаменов.

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