Украина

Если нет ID-карты: в Минобразования сделали важное заявление для абитуриентов

Для поступающих в вузы, которые по определенным причинам, в том числе религиозным, не получили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, прием документов в вузы будет на основании свидетельства о рождении и письма территориального подразделения Государственной миграционной службы. Об этом сообщил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров во время пресс-конференции по поводу старта вступительной кампании в зале Коллегии МОН.

«Важным вопросом каждой кампании является поступление выпускников 9-го класса, которые по определенным причинам не получили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. На сайте МОН уже размещено письмо-разъяснение по этому вопросу, где подробно описано, как они могут вступить в вузы. Прежде всего, поступающие должны обратиться в местное подразделение Государственной миграционной службы и получить там соответствующую справку, подтверждающую их украинское гражданство», — сказал Шаров.

В целом, по его словам, такие поступающие должны подавать в приемные комиссии:

• заявление на имя руководителя учреждения о разрешении на подачу свидетельства о рождении и письма территориального подразделения ГМС с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины вместо документа, удостоверяющего личность и гражданство;

• свидетельство о рождении;

• письмо территориального подразделения ГМС с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины;

• заявление на имя руководителя учреждения о том, что поступающий проинформирован о невозможности без получения документа, удостоверяющего личность и гражданство, реализовать право на получение стипендии, студенческого билета, документа о полученном образовании.

Как писали «ФАКТЫ», с 1 июля в Украине началась вступительная кампания. До 9 июля абитуриентам следует пройти доконкурсные процедуры, если таковы необходимы, а также медицинские осмотры.

С 10 июля начинается прием заявлений и документов от абитуриентов. Исключение — военные вузы, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, военные учебные подразделения вузов.

Также с 1 июля 2019 года увеличилась стоимость оформления документов с электронным носителем, в частности, биометрического загранпаспорта и паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.

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