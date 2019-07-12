Украина

Сытника пришлось ловить на трассе под Полтавой, чтобы зачитать ему подозрение в коррупции

В пятницу, 12 июля, директор НАБУ Артем Сытник, в отношении которого ГБР открыло дело о получении взятки в особо крупных размерах", не пришел на вызов в правоохранительные органы. О том, что представитель Нацполиции на трассе под Полтавой оставил Сытника, чтоб зачитать ему подозрение о коррупции, в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Сытник якобы отправился в командировку в Харьков. В связи с его отъездом, представитель Нацполиции вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой. После этого дело дело по Сытнику прокуратура направит в суд.

Отметим, ГБР подозревает Артема Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства «Полесское — Сарны» в Ривненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

Имя Сытника также упоминается в скандале с крымской землей, которую семья директора НАБУ продала после оккупации полуострова, заплатив деньги в российский бюджет. Факт получения дохода глава бюро не отразил в своей декларации о доходах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о конфликте между НАБУ и САП, когда детективы НАБУ были задержаны за установку жучка в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

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