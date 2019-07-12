Украина

В МИД рассказали, как будут бороться в Италии за нацгвардейца Маркива

МИД Украины заявил о готовности продолжать консульско-правовую защиту бывшего военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого итальянский суд 12 июля приговорил к 24 годам заключения. Как сообщила журналистам пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, адвокат Маркива начал готовить апелляционное заявление.

По ее словам, консул Украины поддерживает связь с адвокатом и находился на всех судебных заседаниях.

Апелляцию на приговор гражданину Украины должен будет рассматривать Апелляционный суд Милана.

«Процедура предусматривает, что в течение 90 дней суд должен предоставить аргументы с мотивацией (вынесенного решения. Ред.) адвокату. По результатам анализа мотивации адвокат может подавать апелляцию в течение месяца… Все зависит от того, как поступит этот документ от суда», — сообщила Зеленко в комментарии РБК-Украина.

Напомним, решение суда по делу Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, в МВД Украины назвали неправосудным.



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