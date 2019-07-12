"Любовь итальянской власти к Путину достигла неприличных размеров", — Арьев о приговоре Маркиву

Политика

Несправедливое решение суда итальянского города Павия, который приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения, говорит о неприличных пределах кремлевской пропаганды и большой любви итальянской власти к президенту России Владимиру Путину. Об этом в Facebook пишет народный депутат Украины Владимир Арьев.

«Когда мне кто-то скажет, что в европейских судах „такого“ нет, я буду напоминать дело нацгвардейца Маркива, которому в Италии дали 24 года тюрьмы ни за что… Ни адвокатам, ни посольству Украины отбить Маркива не удалось. Остается шанс на апелляцию», — отмечает нардеп.

Возмущен приговором и глава МВД Арсен Аваков.

«24 года Виталию Маркиву — несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Роккелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше!», — написал он в Twitter.

Напомним, нацгвардейца Виталия Маркива обвинили в причастности к гибели на Донбассе в 2014 году итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, а также в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в своей последней реплике перед тем, как судьи отправились в совещательную комнату, Виталий Маркив заявил, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину. Суд приговорил украинца к 24 годам заключения. Прокуроры просили для него 17 лет, а адвокаты — оправдать.

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