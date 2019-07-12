Выборы-2019: ЦИК отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ

Политика

Центральная избирательная комиссия на заседании 12 июля зарегистрировала еще 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Об этом на заседании ЦИК 12 июля сообщила глава комиссии Татьяна Слипачук.

В т.ч. на выборах будут присутствовать двое представителей Иорданского Хашимитского Королевства, трое — Международной организации либеральной молодежи (IFLRY), 51 -от Национального Демократического Института Международных отношений.

Наибольшее количество наблюдателей в Украину собирается направить ОБСЕ — 595 человек. В то же время 17 претендентам, которых включила в список эта организация, ЦИК отказала в допуске в Украину. Все они являются гражданами РФ, а значит, в соответствии с требованиями украинского законодательства не могут быть официальными наблюдателями.

Таким образом, всего на данный момент ЦИК зарегистрированы 1413 официальных наблюдателей, 58 из которых представляют иностранные государства, а 1355 — международные организации.

Напомним, шансы преодолеть избирательный ценз в Украине имеют четыре политические партии.

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