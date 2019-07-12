- 21:28 Зеленский объяснил матерям пленных украинцев, зачем звонил Путину
- 21:17 Модный тренд – бахрома: как и с чем ее носить
- 20:55 У посольства Италии в Киеве проходит акция в поддержку осужденного нацгвардейца Маркива (трансляция)
- 20:42 Выборы-2019: ЦИК отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ
- 19:56 В МИД рассказали, как будут бороться в Италии за нацгвардейца Маркива
- 19:55 Супербитва между Надалем и Федерером на Уимблдоне собрала десятки знаменитостей
- 19:54 Сытника пришлось ловить на трассе под Полтавой, чтобы зачитать ему подозрение в коррупции
- 19:54 Порошенко в Страсбурге обсудит с новыми депутатами Европарламента санкции против России
- 19:42 Отказали тормоза: под Полтавой грузовик на полной скорости влетел во двор частного дома
- 19:34 Смерч прогулялся по одесскому пляжу: люди разбегались в разные стороны
- 19:30 «Укрэнерго» апеллирует некорректными данными по тарифам для промышленности – Кабмин
- 19:26 Для абитуриентов с "бракованными" аттестатами сделали важную, но временную поблажку
Выборы-2019: ЦИК отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ
Центральная избирательная комиссия на заседании 12 июля зарегистрировала еще 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Об этом на заседании ЦИК 12 июля сообщила глава комиссии Татьяна Слипачук.
В т.ч. на выборах будут присутствовать двое представителей Иорданского Хашимитского Королевства, трое — Международной организации либеральной молодежи (IFLRY), 51 -от Национального Демократического Института Международных отношений.
Наибольшее количество наблюдателей в Украину собирается направить ОБСЕ — 595 человек. В то же время 17 претендентам, которых включила в список эта организация, ЦИК отказала в допуске в Украину. Все они являются гражданами РФ, а значит, в соответствии с требованиями украинского законодательства не могут быть официальными наблюдателями.
Таким образом, всего на данный момент ЦИК зарегистрированы 1413 официальных наблюдателей, 58 из которых представляют иностранные государства, а 1355 — международные организации.
Напомним, шансы преодолеть избирательный ценз в Украине имеют четыре политические партии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..