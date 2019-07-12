Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД Украины и Генеральной прокуратуре в срочном порядке заняться вопросом возвращения на родину осужденного в Италии бывшего военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива.

При этом глава государства призвал на время забыть о политических разногласиях между новой властью и действующими руководителями этих ведомств.

«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и несмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдаче Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До этого времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном», — говорится в заявлении Зеленского, обнародованном на официальном Интернет-представительстве президента Украины.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. Судебный процесс по его делу начался 6 июля 2019 года. Украинца признали виновным в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которые погибли под Славянском в 2014 году.

Защита решила подавать апелляцию на приговор, тем временем украинцы в Италии и в Киеве вышли на акции протеста.

Отметим, что на процессе над Маркивым стало известно, что итальянская прокуратура намерена выдвинуть подозрение народному депутату Украины Богдану Маткивскому, который в 2014 году командовал одним из подразделений Национальной гвардии под Славянском в 2014 году.

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