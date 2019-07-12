Украина

У посольства Италии в Киеве проходит акция в поддержку осужденного нацгвардейца Маркива (трансляция)

В Киеве под посольством Италии собрались украинцы, требующие освободить национального гвардейца Виталия Маркива, которого суд города Павия приговорил к 24 годам заключения.

Акция является негосударственной инициативой, подчеркивают авторы опубликованного видео.

Отметим, что в настоящее время аналогичная акция проходит также у стен суда в самой Павии. Там собрались сотни украинцев, считающих приговор, вынесенный соотечественнику, несправедливым. Они также заявили о заангажированности судей.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. Судебный процесс по его делу начался 6 июля 2019 года. Украинца признали виновным в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которые погибли под Славянском в 2014 году.

Защита решила подавать апелляцию на приговор.

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