Массовое отравление под Одессой: количество госпитализированных превысило 50 человек

Происшествия

Количество лиц, которые были госпитализированы в больницы с пищевым отравлением из лагеря в Одесской области возросло до 52, из них 50 — дети. Об этом сообщила в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

По данным Центра, среди 244 отдыхающих и персонала в детском оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» (пгт Сергеевка, Белгород-Днестровский район Одесской области) госпитализированы в районные больницы с предварительным диагнозом пищевой токсикоинфекции 52 человека, в том числе 50 детей.

Местные медики сообщили, что все необходимое для лечения пострадавших есть, а в самом лагере работает «скорая» и инфекционист с целью активного выявления больных.

Течение заболевания у всех госпитализированных — средней тяжести.

Также в Центре добавили, что пострадавшие дети прибыли на отдых 9−11 июля из Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

Напомним, по факту отравления людей, которые отдыхали в санатории в Одесской области, открыли уголовное производство. Ранее в лечебные учреждения доставили 39 детей и 3 взрослых.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 12 июля в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в поселке Сергеевка, были срочно госпитализированы 46 детей, получивших пищевое отравление в оздоровительном лагере. Факт массового отравления зафиксирован в ночь на 12 июля на госпредприятии «Оздоровительно-спортивный лагерь „Медик — 2“ Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицяну» (Кишинев, Молдова). Всего в лагере находятся 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter