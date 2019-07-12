- 12.07 23:58 Джокович — Федерер: где смотреть онлайн финал Уимблдона
- 12.07 23:53 А поговорить? Путинские пропагандисты провели "телемост" сами с собой
- 12.07 23:40 Украинцам внушают, что война на Донбассе — гражданский конфликт: Пионтковский указал на опасную тенденцию
- 12.07 23:19 Массовое отравление под Одессой: количество госпитализированных превысило 50 человек
- 12.07 23:08 Дело Маркива: прокурор в шоке от приговора, адвокат нацгвардейца заявил, что готов эмигрировать из Италии
- 12.07 22:35 Легкоатлетки Климец и Корсун принесли Украине два «золота» Универсиады
- 12.07 22:16 Пивное ДТП под Киевом: разбиты сотни бутылок с хмельным напитком
- 12.07 21:54 Зеленский призвал чиновников забыть о политических разногласиях ради возвращения в Украину нацгвардейца Маркива
- 12.07 21:43 37-летний Федерер выиграл у Надаля супердуэль на Уимблдоне
- 12.07 21:28 Зеленский объяснил матерям пленных украинцев, зачем звонил Путину
- 12.07 21:17 Модный тренд – бахрома: как и с чем ее носить
- 12.07 20:55 У посольства Италии в Киеве проходит акция в поддержку осужденного нацгвардейца Маркива (трансляция)
Массовое отравление под Одессой: количество госпитализированных превысило 50 человек
Количество лиц, которые были госпитализированы в больницы с пищевым отравлением из лагеря в Одесской области возросло до 52, из них 50 — дети. Об этом сообщила в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.
По данным Центра, среди 244 отдыхающих и персонала в детском оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» (пгт Сергеевка, Белгород-Днестровский район Одесской области) госпитализированы в районные больницы с предварительным диагнозом пищевой токсикоинфекции 52 человека, в том числе 50 детей.
Местные медики сообщили, что все необходимое для лечения пострадавших есть, а в самом лагере работает «скорая» и инфекционист с целью активного выявления больных.
Течение заболевания у всех госпитализированных — средней тяжести.
Также в Центре добавили, что пострадавшие дети прибыли на отдых 9−11 июля из Киевской, Черниговской и Харьковской областей.
Напомним, по факту отравления людей, которые отдыхали в санатории в Одесской области, открыли уголовное производство. Ранее в лечебные учреждения доставили 39 детей и 3 взрослых.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 12 июля в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в поселке Сергеевка, были срочно госпитализированы 46 детей, получивших пищевое отравление в оздоровительном лагере. Факт массового отравления зафиксирован в ночь на 12 июля на госпредприятии «Оздоровительно-спортивный лагерь „Медик — 2“ Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицяну» (Кишинев, Молдова). Всего в лагере находятся 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...