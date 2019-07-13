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Меган Маркл не взяли моделью в модное телешоу
Многие фанаты британской королевской семьи знают, что у жены принца Гарри Меган Маркл непростой характер. Только появившись в Букингемском дворце, она шокировала всех своенравием и своеволием.
Не зря прислуга монаршей особы за глаза называет ее «трудной герцогиней», с которой не удается сладить даже королеве Елизавете II. Многие могли бы подумать, что супруга принца Гарри возгордилась, получив титул и влияние, но, как выяснилось, несносной Меган была и до встречи с монаршим наследником, пишет Дни.ру со ссылкой на Dail yMail.
Нелицеприятную правду о Маркл рассказала ведущая популярной программы WendyWilliamsShow. Венди Уильямс вспомнила, как где-то в конце 2009 года к ним на программу пришла будущая герцогиня Сассекская, которая хотела стать одной из моделей. Однако Меган не взяли, и вовсе не из-за ее внешних данных, а именно из-за непредсказуемого характера. Ведущая отметила, что Маркл проявила себя не с лучшей стороны еще во время участия в телешоу DealorNoDeal, потому что стремилась лишь к азартной игре.
Британцы надеялись, что бывшая актриса немного присмиреет после рождения первенца, но пока что ее поведение не сильно изменилось. Так, жена принца Гарри до сих пор не может найти няню для двухмесячного Арчи — первые две претендентки очень быстро уволились, а новые не спешат откликаться на вакансию. Нет у Маркл ни личного повара, ни стилиста. По словам герцогини, она просто любит сама готовить для семьи и выбирать одежду, однако публика подозревает, что тут тоже не обошлось без скандального нрава бывшей актрисы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл своим снобизмом серьезно разозлила британцев.
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