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Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном (фото)
Меган Маркл впервые после тайных крестин сына появилась с ним на публичном мероприятии. С двухмесячным Арчи на руках она пришла поддержать мужа на благотворительном матче по поло в графстве Суррей. Традиционный турнир состоялся 10 июля в приватном клубе Billingbear Polo Club.
Герцогиня Сассекская и Кейт Миддлтон с детьми пришли поддержать своих мужей. Принцы Гарри и Уильям играли в разных командах.
Меган появилась на мероприятии с сыном неофициально и не желала, чтобы ее снимали фотографы. Для мероприятия герцогиня выбрала свободное платье цвета хаки, дополнив его массивными солнцезащитными очками и удобной обувью. Арчи же был одет в белый комбинезон с коротким рукавом и все время находился на груди у матери. Новоиспеченная мама все время держала сына на руках, нежно прижимая и целуя его.
Папарацци удалось сделать несколько кадров.
*В объективы попала и Кейт с сыном
Напомним, Меган не спешила показывать фото сына. После родов герцогиня Сассекская отказалась позировать с младенцем на пороге госпиталя, как это делала Кейт Мидлтон. Маркл настояла на том, чтобы церемония крещения Арчи проходила в закрытом режиме, без присутствия журналистов.
Подобное поведение раздражало многих фанатов королевской семьи, уверенных в том, что Меган не имеет права скрывать ребенка. По всей видимости, супруга принца Гарри решила пойти навстречу критикам, поэтому посетила публичное мероприятие с сыном. Говорят, герцогиня Сассекская никого не подпускает к малышу, считая, что только она может о нем позаботиться.
Ранее Меган Маркл разозлила британцев своим снобизмом, запретив фотографировать себя на Уимблдоне.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что после крестин Арчи в Сети обнародовали официальные снимки семейства.
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