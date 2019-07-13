Мир

Путин готовится к «рокировке»: стало известно о хитрых планах хозяина Кремля остаться у власти

Президент Российской Федерации Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер-министр с расширенными конституционными полномочиями. Об этом пишет Bloomberg.

«Имея шаткую общественную поддержку, президент Владимир Путин рассматривает возможность изменения избирательного законодательства, чтобы сохранить контроль над обновленной Государственной думой РФ для принятия ею решений, которые могли бы продолжить его правления», — говорится в статье.

Кремль рассматривает вариант изменения избирательного законодательства, при которой представители правящей «Единой России» могли бы участвовать в выборах 2021 года как формально независимые одномандатники.

По информации источников Bloomberg, долю депутатов по партийным спискам в Госдуме сократят с 50% до 25% (112 человек), остальные 75% будут избираться по округам — как номинально независимые. Один из источников издания отмечает, что с помощью таких мер на фоне падения рейтингов «Единой России» Путин сможет получить полный контроль над новым парламентом за три года до окончания его президентских полномочий.

Предполагается, что изменения вступят в силу накануне следующих парламентских выборов 2021 года, что даст Путину возможность получить полный контроль над новым законодательным органом за три года до окончания его президентского срока, сообщил один из источников Bloomberg.

Такая реформа не потребует изменения конституции. Власти РФ жестко контролируют, «самовыдвиженцев» и обычно блокирует кандидатов от оппозиции, поэтому вероятность успеха проекту очень большая, отмечает издание.

Поэтому контроль над Госдумой поможет Путину сохранить власть и стать после 2024 года премьером с расширенными полномочиями, сузив при этом полномочия нового президента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин ищет преемника среди молодых политиков. Об этом заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

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