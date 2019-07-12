Мир

Что-то затевают: Путин собрал Совбез РФ после разговора с Зеленским

После того, как стало известно о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Кремля, Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учётом состоявшегося накануне телефонного разговора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беседу Зеленского и Путина «прагматичной» и «ознакомительной». У него нет информации о том, когда может состояться новый контакт.

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