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Что-то затевают: Путин собрал Совбез РФ после разговора с Зеленским
После того, как стало известно о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Кремля, Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учётом состоявшегося накануне телефонного разговора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беседу Зеленского и Путина «прагматичной» и «ознакомительной». У него нет информации о том, когда может состояться новый контакт.
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