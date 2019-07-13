- 06:40 Руководитель киевского театра поработала на российскую пропаганду в скандальном телемосте "Надо поговорить"
- 06:19 Шик и блеск красной дорожки: в Одессе открылся юбилейный международный кинофестиваль
- 05:49 Сильнейшие ливни обрушились на Крым: затоплены Евпатория и Симферополь
- 05:25 Убийство влиятельного «вора в законе» заставило силовиков идти за советом к бандитам
- 04:55 «Человеку-дерево» с ужасным заболеванием сделали операцию и он вернулся к нормальной жизни
- 04:35 Оказалось, не слухи: Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера и выкинула всю мебель
- 03:50 Путин готовится к «рокировке»: стало известно о коварных планах хозяина Кремля остаться у власти
- 03:15 Сын «заказал» отца: в Сумах стреляли в бизнесмена и его 15-летнюю дочь
- 02:46 В Москве найден мёртвым криминальный авторитет, лидер одной из ОПГ
- 02:26 «Палач, а не герой»: в Харькове провели акцию возле восстановленного памятника Жукову
- 01:57 Меган Маркл не взяли моделью в модное телешоу
- 01:25 "Надеюсь, президент не подпишет": Супрун резко раскритиковала закон о кастрации педофилов и насильников
Шик и блеск красной дорожки: в Одессе открылся юбилейный международный кинофестиваль
В Одессе открылся 10-й юбилейный международный кинофестиваль. Традиционно торжественное мероприятие прошло на сцене знаменитого театра оперы и балета. Ведущие церемонии — известные украинские журналисты Олег Панюта и Янина Соколова. Церемония открылась выступлением Джамалы, исполнившей свой новый хит «Solo». Все гости открытия выразили слова поддержки режиссеру Олегу Сенцову, находящемуся в заключении в России.
Джамала
Традиционно на старте кинофестиваля вручили статуэтку Золотой Дюк за вклад в киноискусство. На этот раз она досталась известному английскому режиссеру Майку Ли.
«А я переживал, что мне подарят большую скульптуру, — пошутил со сцены Ли. — И все думал, как же я буду пересылать ее домой!»
Олег Филимонов с супругой
Зрители приветствовали еще одну знаменитость — голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, призвавшую всех говорить только правду. И в жизни, и в кино.
Роуз Макгоуэн
Среди гостей открытия традиционно было много знаменитостей — актеров, продюсеров, телеведущих: Иракли Макацария, Олег Школьник, Борис Барский, Римма Зюбина, Ахтем Сейтаблаев, Григорий Герман, Леся Никитюк, Монро. Все они прошлись по красной дорожке, расстеленной у входа в оперный театр, демонстрируя шик и блеск вечерних нарядов.
Монро
«Я счастлив, что уже несколько лет причастен к церемонии открытия фестиваля, — сказал „ФАКТАМ“ ведущий программы „События недели“ канала „Украина“ Олег Панюта. — Сначала я встречаю гостей на красной дорожке, а затем приветствую их в зале. С каждым годом фестиваль становится все интереснее и масштабнее».
Вице-премьер Павел Розенко с супругой Еленой-Кристиной Лебедь
Ведущая новостей канала «Украина» Ольга Грицык
Фильмом-открытием фестиваля стала лента французского режиссера Николя Бедоса «Прекрасная эпоха». В то время, когда зрители смотрели кино, многие приглашенные знаменитости ушли на прием, организованный в одном из роскошных одесских ресторанов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!