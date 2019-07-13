Шик и блеск красной дорожки: в Одессе открылся юбилейный международный кинофестиваль

Шоу-бизнес

В Одессе открылся 10-й юбилейный международный кинофестиваль. Традиционно торжественное мероприятие прошло на сцене знаменитого театра оперы и балета. Ведущие церемонии — известные украинские журналисты Олег Панюта и Янина Соколова. Церемония открылась выступлением Джамалы, исполнившей свой новый хит «Solo». Все гости открытия выразили слова поддержки режиссеру Олегу Сенцову, находящемуся в заключении в России.

Джамала

Традиционно на старте кинофестиваля вручили статуэтку Золотой Дюк за вклад в киноискусство. На этот раз она досталась известному английскому режиссеру Майку Ли.

«А я переживал, что мне подарят большую скульптуру, — пошутил со сцены Ли. — И все думал, как же я буду пересылать ее домой!»

Олег Филимонов с супругой

Зрители приветствовали еще одну знаменитость — голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, призвавшую всех говорить только правду. И в жизни, и в кино.

Роуз Макгоуэн

Среди гостей открытия традиционно было много знаменитостей — актеров, продюсеров, телеведущих: Иракли Макацария, Олег Школьник, Борис Барский, Римма Зюбина, Ахтем Сейтаблаев, Григорий Герман, Леся Никитюк, Монро. Все они прошлись по красной дорожке, расстеленной у входа в оперный театр, демонстрируя шик и блеск вечерних нарядов.

Монро

«Я счастлив, что уже несколько лет причастен к церемонии открытия фестиваля, — сказал „ФАКТАМ“ ведущий программы „События недели“ канала „Украина“ Олег Панюта. — Сначала я встречаю гостей на красной дорожке, а затем приветствую их в зале. С каждым годом фестиваль становится все интереснее и масштабнее».

Вице-премьер Павел Розенко с супругой Еленой-Кристиной Лебедь

Ведущая новостей канала «Украина» Ольга Грицык

Фильмом-открытием фестиваля стала лента французского режиссера Николя Бедоса «Прекрасная эпоха». В то время, когда зрители смотрели кино, многие приглашенные знаменитости ушли на прием, организованный в одном из роскошных одесских ресторанов.

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