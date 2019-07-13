Украина

Руководитель киевского театра поработала на российскую пропаганду в скандальном телемосте "Надо поговорить" (видео)

В пропагандистской программе, имитирующей телемост с названием «Надо поговорить», который показали на российском телевидении 12 июля, выступила руководитель Киевского театра «Браво» Любовь Титаренко. Об этом пишет «Обозреватель».

Она высказалась в поддержку «русского мира», озвучив популярный среди пропагандистов тезис о «братских народах», а также заявила, что на востоке Украины идет «гражданская» война. Трансляция программы велась на канале «Россия 1».

«Мы, Россия и Украина, всю жизнь, столетиями жили в дружбе, любви, мире. И сегодня очень тяжело у нас в стране. Идет война, идет гражданская война. Не боюсь этого сказать», — заявила женщина.

Титаренко добавила, что телемосты между Украиной и РФ считает уместными, однако первый телемост, по ее мнению, нужно провести с непризнанными «Л/ДНР».

«Люди живут в нищете. Вокруг выстрелы, смерти, бабушки голодают, а у нас в Киеве власть просто зажралась», — сказала она.

Любовь Титаренко (скриншот)

«Вы знаете, сегодня опасно выходить вот так на большую аудиторию и говорить правду», — также заявила театралка.

Издание отмечает, что Титаренко не присутствовала в студии росТВ. Пропагандисты показали ее включение в эфир с помощью видеосвязи.

Как известно, Любовь Титаренко — актриса, заслуженный деятель искусств Украины. Была актрисой Киевского академического театра русской драмы им. Леси Украинки. С 1991 года стала художественным руководителем театра «Браво».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пропагандисты российского телеканала «Россия» выпустили в эфир передачу «Надо поговорить», заявленную как обсуждение отношений Украины и России. Она длилась 2 часа с перерывами на рекламу. В программе приняли участие российский режиссер Владимир Меньшов, финансировавший присутствие оккупантов на Донбассе, актриса из сериала «Сваты» Маргарита Шубина, певцы Кай Метов и Джанго, а также другие деятели культуры, искусства и спорта РФ, преимущественно почтенного возраста. Из Киева в московскую студию приехала актриса Лидия Чащина, по скайпу включился музыкальный продюсер Юрий Фалеса.

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