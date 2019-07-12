Мир

А поговорить? Путинские пропагандисты провели "телемост" сами с собой (видео)

Пропагандисты российского телеканала «Россия» выпустили в эфир передачу «Надо поговорить», заявленную как обсуждение отношений Украины и России. Она длилась 2 часа с перерывами на рекламу.

В программе приняли участие российский режиссер Владимир Меньшов, финансировавший присутствие оккупантов на Донбассе, актриса из сериала «Сваты» Маргарита Шубина, певцы Кай Метов и Джанго, а также другие деятели культуры, искусства и спорта РФ, преимущественно почтенного возраста.

Из Киева в московскую студию приехала актриса Лидия Чащина, по скайпу включился музыкальный продюсер Юрий Фалеса.

Эфир, первоначально заявленный как прямой, вышел в записи: программу сначала показали на Урале, а после — в европейской части России.

«На телеканале „Россия“ вакханалия любви к Украине, просто экстаз, в припадке „улыбок и счастья“ Малахов и Ситтель уже мироточат, смотреть на это страшно. На том же канале пять лет орали про жидобендеровцев, оскорбляли целый народ, издевались над украинским языком, национальными героями и национальными символами и праздниками- а теперь визжат о любви», — написала в Facebook актриса, редактор радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина.

Она пытается понять, что задумали пропагандисты Путина, и чем вызван этот «экстаз» — телефонным разговором с Зеленским (ведущие подчеркивали — «по украинской инициативе»), попыткой всерьез провести телемост с украинским (пусть и пропутинским) каналом, радикальной сменой риторики, или просто «оруэлловской» попыткой отменить целый исторический период в пять лет.

В то же время, отмечает Ларина, на телеканале показывают задержания крымских татар на Красной площади, пленных украинских моряков, Сенцова, других узников Кремля.

«В Украине выборы через неделю», — предлагает свое объяснение происходящему Ларина.

По ее мнению что бы ни придумали московские хитроумные стратеги, «отвратительно то, во что они превратили свой народ, которым можно манипулировать, как стадом, куда пастух укажет, туда и пойдут».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принадлежащий Тарасу Козаку, ближайшему соратнику главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктора Медведчука телеканал NewsOne анонсировал на 12 июля совместный телемарафон «Надо поговорить» с российским пропагандистским государственным телеканалом «Россия». После этого в Киеве было созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором было принято решение разработать новую стратегию национальной безопасности, включая безопасность информационную. Стратегия должна появиться не позднее ноября 2019 года. В ней СБУ и руководству полиции было отдельно поручено встать на защиту информационного пространства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter