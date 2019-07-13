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Генсека ООН упрекнули в отсутствии реакции на обстрел имедиков на Донбассе
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко разочарован игнорированием этой международной организацией даже самых резонансных преступлений российских оккупационных войск на Донбассе. Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление генсека ООН после нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.
«А почему бы не сказать хоть слово по недавнему нападению и убийству украинских медиков российскими террористами в Донбассе?» — задал Ельченко вопрос.
Украинский дипломат имел в виду события 1 июля, когда боевики на Донбассе обстреляли санитарный автомобиль, в котором ехала бригада медиков, спасая раненого воина. В результате обстрела погибли старший матрос Сергей Майборода и военный медик сержант Ирина Шевченко.
Однако и после этого обстрелы санитарных авто в зоне боевых действий не прекратились. — спустя неделю попала под огонь машина волонтеров-медиков, находившаяся в нем военный врач получила серьезные ранения.
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