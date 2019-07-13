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Отдых на каникулах: как играючи выучить иностранный язык (фото)
Организация детского отдыха на летних каникулах зачастую является серьезной проблемой для родителей: чем занять ребенка, что интересного предложить? И еще — чтобы недорого и с пользой? Именно об этом речь в проекте «ФАКТОВ» «Летний отдых для детей», в котором наш 10-летний эксперт Глеб старается рассказать о плюсах и минусах самых интересных летних детских лагерей в Киеве и окрестностях. В этот раз мы отправились в тематический танцевально-языковой лагерь «SalsaBoFantasyCamp». Этот летний лагерь расположен на улице Сретенской в Киеве, одна двухнедельная смена стоит 3500 гривен. Еда оплачивается отдельно или приносится с собой.
Каждую смену в лагере — тема отдельной страны, объединенная с популярной детской книгой или фильмом.
— В этот раз темой была Великобритания и недавно вышедший фильм «Мэри Поппинс возвращается», — рассказывает Глеб. — Когда я пришел, меня встретил директор лагеря Богдан — он молодой и веселый. Провел для меня небольшую экскурсию, познакомил с другими детьми. Я сказал, что я фанат «Соника», и сразу нашел единомышленника — у одного мальчика была даже мягкая игрушка Соник, мы здорово поиграли вместе, когда было свободное время. А с самого утра у нас была арт-студия. Нам много рассказывали о Лондоне, автобусах Дабл Деккер, Тауэрском мосте и Биг Бене. Например, мы узнали, что Биг Беном называется не вся башня, а только колокол. И что у этого колокола — три дня рождения, даже больше, чем у английской королевы. Первый — когда построили башню, второй — когда отлили колокол, а третий — когда сделали второй колокол. Потому что первый — представляете? — развалился от первого же удара прямо на празднике. Мы делали из картона красивые поделки — Биг Бен и телефонную будку. Правда, я забыл их в лагере.
Дальше был урок английского, задания на листочке и разучивание песенки из «Мэри Поппинс». Потом был обед: овощной постный суп, маленькая тарелочка салата и тарелочка побольше картошечки с отбивной.
Мне понравилась прогулка на улице. Мы пошли на Пейзажную аллею, я люблю там гулять. Набрали с собой всяких причандалов для активных игр — например, для пускания больших мыльных пузырей, мячики и стаканчики, чтоб их ловить. Вожатые и директор Богдан играли с нами. Я случайно забросил мяч в крапиву, взрослым пришлось его доставать — мне было стыдно, хоть меня и не ругали.
Вернувшись с прогулки, учили мюзикл, который дети будут показывать родителям, много танцевали. Для меня это была мука мученическая — я танцевать ужасно не люблю и совершенно не умею. Особенно с девочками. Хотя партнерша мне попалась хорошая — не фыркала, не кривилась, шепотом подсказывала, что делать.
Потом был перерывчик, занятия по вокалу. Тут я был в своей стихии — песню «33 коровы» и «Полгода плохая погода» пел на память. Меня хвалили. Дальше мы полдничали чаем и овсяным печеньем, смотрели фильм, играли в UNO, китайские шашки и другие настольные игры.
Что интересно: в этом лагере строго запрещены все плохие слова. За это штрафуют. Даже за «блин» — двадцать приседаний. А когда одна девочка в запале игры матюкнулась, ее вообще заставили приседать пятьдесят раз. Это клево — такого ни в одном лагере нет.
В целом впечатления у меня хорошие. Тут доброжелательные люди, приятная атмосфера, много всего интересного. Но идти сюда нужно тем детям, которые любят и желательно умеют танцевать. Иначе им, как и мне, будет здесь сложно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о яхтинг-лагере «Летучая рыба», где детей учат ставить палатки, рубить дрова и ходить под парусом. А в кулинарном лагере «Kartata Potata» ребята учатся готовить и узнают много нового о том, как выращивать экологически чистую еду.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...