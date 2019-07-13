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- 11:15 А поговорить? Журналистам запретили задавать вопросы Зеленскому во время поездки в Херсонскую область
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А поговорить? Журналистам запретили задавать вопросы Зеленскому во время поездки в Херсонскую область
Президент Владимир Зеленский проводит рабочую поездку по югу Украины — он посетил Херсон, а в настоящее время участвует в совещании по развитию морских портов в Одессе.
В сети появились подробности подготовки визита Зеленского в Херсон, где он, как оказалось, не намерен общаться с представителями прессы. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Южной информационной компании Александр Корняков.
«Журналистам разрешили присутствовать на совещании на КПВВ «Чонгар», но запретили задавать вопросы президенту. Запрещают именно в администрации президента. После возмущения журналистов формулировку изменили на «Вопросы регламентом не предусмотрены», — сообщил он.
В сети возмущены таким решением Офиса президента.
«Вопросы мешают работать… А советы помогают?)), — пошутил Алексей Тильняк.
«Вопросы не предусмотрены регламентом, предусмотрено хамство», — грустно констатировала Ольга Власова.
Напомним, ранее Зеленский оскандалился на совещании в Борисполе Киевской области, жестко отчитав и выгнав из зала секретаря Бориспольского городского совета. Тогда в сети решили, что Зеленский «включил режим Лукашенко».
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