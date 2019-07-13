Украина

А поговорить? Журналистам запретили задавать вопросы Зеленскому во время поездки в Херсонскую область

Президент Владимир Зеленский проводит рабочую поездку по югу Украины — он посетил Херсон, а в настоящее время участвует в совещании по развитию морских портов в Одессе.

В сети появились подробности подготовки визита Зеленского в Херсон, где он, как оказалось, не намерен общаться с представителями прессы. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Южной информационной компании Александр Корняков.

«Журналистам разрешили присутствовать на совещании на КПВВ «Чонгар», но запретили задавать вопросы президенту. Запрещают именно в администрации президента. После возмущения журналистов формулировку изменили на «Вопросы регламентом не предусмотрены», — сообщил он.

В сети возмущены таким решением Офиса президента.

«Вопросы мешают работать… А советы помогают?)), — пошутил Алексей Тильняк.

«Вопросы не предусмотрены регламентом, предусмотрено хамство», — грустно констатировала Ольга Власова.

Напомним, ранее Зеленский оскандалился на совещании в Борисполе Киевской области, жестко отчитав и выгнав из зала секретаря Бориспольского городского совета. Тогда в сети решили, что Зеленский «включил режим Лукашенко».

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