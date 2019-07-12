Зеленский открыто играет в Лукашенко: народу такое нравится

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский накануне парламентских выборов начал вести себя более агрессивно, если сравнивать с тем Зеленским, которого мы привыкли видеть на экране. Если во время своей избирательной кампании Зе-кандидат вел себя миролюбиво, постоянно улыбался, шутил и так далее, то сейчас ситуация изменилась: пытаясь стать более серьезным, Зеленский начал копировать стиль поведения своего белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Часть 1. Борисполь

Не остался без внимания случай в Борисполе, когда президент выгнал из зала заседания секретаря городского совета Ярослава Годунко. «Иди гуляй», — было очень красноречиво. Слова Зеленского о том, что он позвонит Баканову «по поводу этого черта», еще больше подлила масла в огонь. Казалось бы, такое поведение президента должно вызвать справедливое возмущение, однако фанаты Зеленского в восторге.

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Социологи говорили, что если бы Александр Лукашенко баллотировался в Украине, то безоговорочно победил бы на выборах. При этом такой исход вероятен и 10, и 20 лет назад. Постсоветский народ хочет крепкого хозяйственника и любит публичную порку чиновников. В команде украинского президента это знают и активно используют, дабы не растерять рейтинг «Слуги народа», а может и повысить.

Часть 2. Днепр

В пятницу, 12 июля, Зеленский отправился с рабочим визитом в Днепр, где при журналистах сказал мэру Борису Филатову, что если тот не достроит мост к 14 сентября (день города), то ему придется уйти в отставку. Все это в той же дерзкой манере, что и в Борисполе. Почему строительство моста инспектирует президент, а не премьер — непонятно.

Впрочем, глава Офиса президента Андрей Богдан решил примерить на Зеленского лавры Владимира Путина. Отвечая на вопрос о том, будет ли президент проверять новый мост, Богдан ответил, что Зеленский «первым проедет по мосту за рулем «КамАЗа». Что это было? Если шутка, то крайне неудачная. Ведь за рулем «КамАЗа» по мосту из России в Крым ехал Путин. В наш, украинский Крым, который сейчас оккупирован.

Полагаю, такие публичные порки будут продолжаться как минимум до 21 июля. Народу нравится, почему бы и не продолжать.

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