ГБР разоблачила преступную схему с участием «Филип Моррис», — СМИ

Украина

Государственное бюро расследований изымает документы в офисе Государственной фискальной службы. Об этом НВ Бизнес сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, обыски касаются дела о подписании мирового соглашения между государством и табачной компанией «Philip Morris».

В 2015 году «Филип Моррис Украина» использовала специальный таможенный режим. Харьковская таможня ГФС освободила компанию от ввозной пошлины и других налогов на импорт сырья, продукция из которой подлежала реэкспорту. Общая стоимость готовой продукции, которая была произведена и реэскпортирована с территории Украины в апреле 2015 — марте 2016 года, составила 87 млн евро.

В марте срок действия разрешения истек, а Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области инициировало налоговую проверку. По ее результатам «Филип Моррис Украина» компания получила налоговые уведомления-решения на общую сумму 635 млн грн, в которую вошли доначисления по ввозной пошлине, дополнительной ввозной пошлине, НДС, штрафы и пеня.

В начале декабря 2018 года Кабинет Министров распорядился подписать Мировое соглашение между компанией и государством Украина. Правительство обязало и. о. председателя ГФС Александра Власова подписать указанное мировое соглашение.

«Подписание и выполнение Мирового соглашения полностью соответствует законодательству Украины, а также международным обязательствам Украины в рамках Соглашений о защите инвестиций между Украиной и США, а также Украиной и Швейцарской Конфедерацией. Оно продемонстрировало готовность правительства и ГФС способствовать улучшению бизнес-климата в Украине», — заявила директор по внешним связям «Филип Моррис Украина» Наталия Бондаренко.

По информации пресс-службы Государственного бюро расследования, следователи территориального управления в г. Полтаве расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни ГФС. Во всех трех структурах прошли обыски Государственного бюро расследования совместно с СБУ.

По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя.

«Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства в размере около 630 млн грн», — говорится в заявлении пресс-службы.

Начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter