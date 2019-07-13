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Под Киевом пешеход-нарушитель спровоцировал ДТП, есть жертвы (фото)
Трагедия произошла в ночь на пятницу, 13 июля, на 67-м километре Одесской трассы возле АЗС «Шелл» вблизи села Гребенки.
Как рассказал «ФАКТАМ» 44-летний водитель фуры Volvo, он двигался в сторону Одессы и увидел, что мужчина перескочил через бетонный отбойник и начал перебегать проезжую часть в направлении стоящей на обочине фуры DAF. Водитель Volvo резко затормозил, но многотонная машина не сразу остановилась и, к сожалению, совершила наезд на пешехода. После чего врезалась в DAF. Выйдя из машины, водитель увидел, что пешеход мертв. Погибшим оказался 56-летний житель Николаевской области (предположительно — водитель DAF).
Однако за этим столкновением последовало еще одно: после удара полуприцеп Volvo развернуло, и в него влетели «Жигули». В результате травмы различной степени тяжести получили водитель легковушки (ему помощь была оказана на месте, и от госпитализации мужчина отказался) и его пассажиры — женщина и 15-летний подросток (обоих доставили в Белоцерковскую райбольницу).
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, 9 июля в жуткой автокатастрофе на Одесской трассе погибли три человека.
Фото Василия Тальского, специально для «ФАКТОВ»
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