В сети появилось видео обстрела здания телеканала "112 Украина"

Происшествия

В сети появилось видео момента обстрела здания телеканала «112 Украина» в Шевченковском районе Киева, который произошел в ночь на 13 июля.

Кадры с нескольких камер видеонаблюдения выложили в сеть журналисты ресурса Страна, отметив, что оперативное видео оказалось в их распоряжении благодаря своим источникам на канале.

Ранее в полиции сообщили, что информация об инциденте под телеканалом поступила на телефонную линию «102» в 3:40 13 июля.

Пострадавших среди сотрудников телеканала нет.

Инцидент был квалифицирован как террористический акт.

Неизвестные злоумышленники, обстрелявшие телеканал из подствольного гранатомета, до сих пор не установлены, в городе действует План «Перехват».

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