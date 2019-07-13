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В сети появилось видео обстрела здания телеканала "112 Украина"
В сети появилось видео момента обстрела здания телеканала «112 Украина» в Шевченковском районе Киева, который произошел в ночь на 13 июля.
Кадры с нескольких камер видеонаблюдения выложили в сеть журналисты ресурса Страна, отметив, что оперативное видео оказалось в их распоряжении благодаря своим источникам на канале.
Ранее в полиции сообщили, что информация об инциденте под телеканалом поступила на телефонную линию «102» в 3:40 13 июля.
Пострадавших среди сотрудников телеканала нет.
Инцидент был квалифицирован как террористический акт.
Неизвестные злоумышленники, обстрелявшие телеканал из подствольного гранатомета, до сих пор не установлены, в городе действует План «Перехват».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?