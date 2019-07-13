25.73 / 26.03 28.85 / 29.33
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В сети появилось видео обстрела здания телеканала "112 Украина"

14:34 13 июля 2019 112
На месте обстрела
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео момента обстрела здания телеканала «112 Украина» в Шевченковском районе Киева, который произошел в ночь на 13 июля.

Кадры с нескольких камер видеонаблюдения выложили в сеть журналисты ресурса Страна, отметив, что оперативное видео оказалось в их распоряжении благодаря своим источникам на канале.

Ранее в полиции сообщили, что информация об инциденте под телеканалом поступила на телефонную линию «102» в 3:40 13 июля.

Пострадавших среди сотрудников телеканала нет.

Инцидент был квалифицирован как террористический акт.

Неизвестные злоумышленники, обстрелявшие телеканал из подствольного гранатомета, до сих пор не установлены, в городе действует План «Перехват».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины