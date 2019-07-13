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Украина

Помилованный Зеленским узник Кремля вышел на свободу

14:57 13 июля 2019 150
Сергей Литвинов
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, который с марта 2019 года отбывал наказание в Диканевской колонии № 12 Харькова (туда его этапировали из России), вышел на свободу. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

«Сергей Литвинов освобожден из Диканевской колонии», — написал он в соцсети.

Бывший украинский военный Сергей Литвинов был задержан в Ростове-на-Дону по обвинению в убийстве «мирных жителей Луганщины». Тем не менее защита добилась переквалификации обвинения, и он получил 8,5 лет за разбой. Отбывать наказание его отправили в колонию в Магадане.

Тем не менее в марте стало известно об этапировании Литвинова в Харьковскую область, а 12 июля в Минюсте сообщили, что президент Владимир Зеленский помиловал Литвинова и его должны освободить.

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