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Помилованный Зеленским узник Кремля вышел на свободу
Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, который с марта 2019 года отбывал наказание в Диканевской колонии № 12 Харькова (туда его этапировали из России), вышел на свободу. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
«Сергей Литвинов освобожден из Диканевской колонии», — написал он в соцсети.
Бывший украинский военный Сергей Литвинов был задержан в Ростове-на-Дону по обвинению в убийстве «мирных жителей Луганщины». Тем не менее защита добилась переквалификации обвинения, и он получил 8,5 лет за разбой. Отбывать наказание его отправили в колонию в Магадане.
Тем не менее в марте стало известно об этапировании Литвинова в Харьковскую область, а 12 июля в Минюсте сообщили, что президент Владимир Зеленский помиловал Литвинова и его должны освободить.
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