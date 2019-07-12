Подписан приказ о "срочном освобождении" узника Кремля Литвинова из харьковской колонии

Украина

Украинский узник Кремля Сергей Литвинов, которого журналисты неожиданно обнаружили в харьковской колонии № 12, в ближайшие часы выйдет на свободу. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

По его словам, он подписал приказ о немедленном освобождении заключенного из Диканевской исправительной колонии.

«Физическое освобождение произойдет, когда документы прибудут в колонию, это должно произойти в ближайшее время», — написал Петухов в Facebook, пообещав, что держит ситуацию под контролем.

Напомним, уроженца села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону. Ему выдвинули обвинения в том, что он в составе украинского батальона «Днепр-1» «убивал мирных жителей».

Невзирая на абсурдность обвинений, суд Ростова признал его виновным, но лишь в том, что украинец якобы украл для нужд батальона два автомобиля. На заседании суда стало известно, что Литвинова пытали на допросах. В 2016 году его этапировали в колонию Магадана.

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