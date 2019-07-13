Политика

Люстрация 2014 года касалась лиц, которые были причастны к преступлениям против Майдана, голосовали за диктаторские законы 16 января и призвали Путина ввести войска в Украину. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» заявил в прямом эфире телеканала «Украина», комментируя законопроект о люстрации.

«Когда я впервые услышал, я подумал, что это шутка. Что это предвыборный пиар. Поскольку законопроект был внесен тогда, когда Верховная Рада была уже закрыта. Но сейчас я вижу, что ситуация значительно более серьезная», — предупредил Порошенко.

«Есть попытка сравнить ситуацию 2014 и 2019 годов. Когда была введена предварительная люстрация, и то, что предложили сейчас. Предыдущая люстрация была внедрена за убийства на Майдане и политическую ответственность тех, кто был причастен или одобрял эти убийства. Предыдущая люстрация была предусмотрена за убийство Небесной сотни, за поддержку законов 16 января. За команду, которая призывала Путина ввести войска в Украину и тем самым способствовала легитимизации российской оккупации Крыма и Донбасса. Это преступления. Часть этих преступлений — включительно с Януковичем — доказана и получила приговор суда», — подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что его команда 5 лет защищала государство, обеспечила интеграцию в Европейский Союз и евроатлантический альянс, создание армии, защиту и создание духовного фундамента государства.

«Они придумали эту инициативу для того, чтобы расчистить дорогу во власть „пятой колонне“, господину Портнову — сотруднику Януковича, господину Богдану и таким как они. Сегодня была ответная реакция послов стран „Большой семерки“ о категорической неприемлемости этого», — сказал Порошенко.

«Европейская Солидарность» должна защитить европейское будущее государства. Это — верховенство права, демократия, уровень жизни, справедливые суды. Если страны Европейского Союза говорят, что люстрация таким образом категорически неприемлема, — и тут нельзя сравнивать ситуацию 2014 и 2019 годов, — я думаю, что это немного успокоит горячие головы", — заявил пятый президент Украины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко заявил, что приложит максимум усилий ради освобождения всех узников режима Путина. Так, уже на 17 июля у Порошенко назначена встреча с новоизбранными членами Европарламента, которые 18 июля должны будут проголосовать резолюцию за освобождение узников.

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