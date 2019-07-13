Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе болели на трибуне женского финала Уимблдона (фото)

Стиль жизни

В субботу, 13 июля, на кортах Уимблдона состоялся женский финал, в котором сошлись американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Симона одержала над именитой соперницей убедительную победу. Серене не помогла поддержка ее подруги Меган Маркл, которая присутствовала на игре.

Герцогиня Сассекская сидела в королевской ложе вместе с Кейт Миддлтон и ее младшей сестрой Пиппой. Прекрасное трио находилось в отличном расположении духа.

Супруга принца Уильяма приехала вместе с сестрой на автомобиле Jaguar заранее. Дело в том, что герцогиня Кембриджская является почетной патронессой Всеанглийского клуба тенниса и крокета. Кейт была приглашена на ланч с другими членами клуба и бывшими чемпионами Уимблдона.

Для выхода в свет она выбрала зеленое платье от Dolce&Gabbana стоимостью 2 700 долларов. Отметим, что Кейт уже надевала его в 2016 году во время официального визита в Канаду, когда сопровождала мужа.

Герцогиня Сассекская была одета в классическую белую блузку и юбку от Hugo Boss стоимостью 440 долларов. Ее волосы были собраны в тугой хвост. Меган надела черные солнцезащитные очки. В ушах у нее были элегантные сережки с бирюзой. Этот камень стал любимым у герцогини после того, как она забеременела. Говорят, бирюза приносит благополучие и богатство молодым мамам.

Кейт по своему обыкновению волосы распустила. Солнцезащитные очки надевала время от времени. Пиппа была в летнем расклешенном платье с крупными цветами.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Пиппа Миддлтон

Сразу за Кейт Миддлтон и Меган Маркл сидела легендарная теннисистка Мартина Навратилова

Тереза Мэй и ее муж Филип

Кейт выбрала платье, в котором уже появлялась на публике в 2016 году

Меган была в юбке от Hugo Boss и белой блузке

Популярная актриса и певица Лили Джеймс (слева)

Кэтрин Зета-Джонс

Меган активно болела за свою подругу Серену. Было заметно, что, когда Уильямс удавалось провести хороший удар, герцогиня Сассекская громко аплодировала и даже кричала. Зато, к успехам Халеп жена принца Гарри относилась холодно. Все же Меган поднялась и похлопала румынской теннисистке, когда та получила кубок Уимблдона.

В королевской ложе кроме двух герцогинь и Пиппы Миддлтон присутствовали на финальной игре и другие знаменитости. Например, сразу за Кейт и Мгеан сидела легендарная теннисистка Мартина Навратилова. Там же были замечены известная актриса Кэтрин Зета-Джонс и звезда мюзикла «Mamma Mia! 2» Лили Джеймс. Пришла посмотреть финал и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй со своим супругом Филипом.

Поведение Меган Маркл в корне отличалось от того, как она вела себя во время ее предыдущего появления в королевской ложе Уимблдона. Напомним, тогда герцогиня Сассекская вызвала массовое раздражение своим снобизмом.

По всей видимости, Кейт Миддлтон взялась помочь Меган. На днях обе герцогини вместе с детьми появились на благотворительном матче по конному поло, в котором принимали участие их мужья. Это был первый выход в свет мастера Арчи — первенца принца Гарри и Меган.

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