Украина

Террорист Гиркин посетовал, что за боевиков на Донбассе уже некому воевать (видео)

Российский террорист Игорь Гиркин в эфире рассказал о полной деморализации в подразделениях российско-террористических войск, находящихся в оккупированной части Донбасса. Соответствующее видео разместил Necro Mancer в Twitter.

«За последние месяцы оккупационные части на Донбассе испытывают серьезные проблемы с пополнением, поскольку новобранцы после первого же обстрела „разрывают контракт“. В строю остаются только воевавшие с 2014−15 гг., но их становится все меньше», — заявил террорист.

По его словам, реальные потери боевиков за последние месяцы увеличились в 3−4 раза.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Гиркин признал, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса.

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