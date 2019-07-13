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Террорист Гиркин посетовал, что за боевиков на Донбассе уже некому воевать (видео)
Российский террорист Игорь Гиркин в эфире рассказал о полной деморализации в подразделениях российско-террористических войск, находящихся в оккупированной части Донбасса. Соответствующее видео разместил Necro Mancer в Twitter.
«За последние месяцы оккупационные части на Донбассе испытывают серьезные проблемы с пополнением, поскольку новобранцы после первого же обстрела „разрывают контракт“. В строю остаются только воевавшие с 2014−15 гг., но их становится все меньше», — заявил террорист.
#Гиркин о потерях корпусов в последнее время и их боеготовности (спойлер: #всеплохо) https://t.co/PuTvJ0c8gc #роа pic.twitter.com/xviLkKkZMM— Necro Mancer (@666_mancer) July 11, 2019
По его словам, реальные потери боевиков за последние месяцы увеличились в 3−4 раза.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Гиркин признал, что он и его соратники воевали с украинской армией, прикрываясь мирным населением Донбасса.
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