Бывший футболист «Ромы» и «Интера» рассказал о страшной болезни (фото)

Спорт

Известный в прошлом футболист итальянских «Ромы», «Сампдории», «Лацио», «Интера», а также сборной Сербии (63 матча в составе национальной команды) Синиша Михайлович рассказал о том, что у него диагностировано страшное заболевание — острый лейкоз (рак крови).

Об этом 50-летний специалист, с января 2019-го возглавляющий итальянскую «Болонью», поведал на специально созванной пресс-конференции.

«Это стало для меня настоящим потрясением. Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Но теперь с нетерпением жду начала боя. Это агрессивная болезнь, но ее можно победить. Уверен и у меня нет никаких сомнений, что я выиграю эту битву, используя свою тактику. Я выиграю эту битву для моей семьи, для моих детей и для всех тех, кто любит меня. За последние несколько дней я получил 600−700 сообщений и извиняюсь за то, что не ответил, так как хотел провести время наедине с самим собой для того, чтобы отбросить весь негатив, начать бой и нанести ответный удар.

Я плакал последние несколько дней, но мне не нравится, когда люди меня жалеют. Никто не должен меня жалеть. Я в порядке. Держу пари, вы в последнюю очередь подумали бы обо мне как о человеке, который может заболеть. Я тренируюсь, поддерживаю форму, я большой и сильный. Я не чувствовал ни усталости, ни боли. Все было нормально. Мой отец умер от рака, поэтому я регулярно сдаю анализы. Никто из нас не должен думать, что мы неразрушимы. Все мы думаем, что с нами этого не произойдет. И если я, как публичная личность, смогу пройти через это, то надеюсь, что помогу другим проверить себя и понять, что это может случиться с кем угодно. Я был абсолютно здоров во всех отношениях, но все же я здесь. Это меняет жизнь в одно мгновение. Все меняется в одно мгновение.

Надеюсь, что после того, как выиграю эту битву, я смогу обсудить это со всеми вами. К сожалению, мне ничего не дали в жизни. Мне пришлось бороться за все. Теперь я буду бороться и с этим", — поделился своими переживаниями Синиша с журналистами.

Также специалист отметил, что вынужден приостановить свою тренерскую деятельность и направить все силы и время на борьбу со страшным недугом.

Синиша Михайлович был признанным мастером исполнения штрафных ударов

Отметим, что Михайлович — воспитанник клуба «Борово». В родной стране выступал за «Войводину» и «Црвену Звезду», после чего переехал в Италию, где в послужном списке серба значатся такие команды, как «Рома», «Сампдория», «Лацио» и «Интер». В общей сложности за 14 лет в серии А Синиша провел более 400 матчей во всех турнирах. При этом, действуя на позиции полузащитника, немало забивал и раздавал передачи — его считали мастером исполнения стандартных положений. Завершил игровую карьеру в 2006 году, начав тренерскую. Возглавлял восемь команд Италии и Португалии, а также сборную Сербии. С 1995 года женат на Арианне, в браке с которой родились пятеро детей — две дочери и трое сыновей.

В браке с Арианной у Синиши родились пятеро детей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у жены футболиста «Интера» обнаружили рак.

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