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Такого еще не было: ЦИК опубликовала фото всех мажоритарщиков
На обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах на внеочередных выборах в Раду 21 июля.
Таких округов в Украине сейчас 199 (остальные 26 находятся на оккупированной территории), а баллотируются в них 3220 человек. То есть в среднем — 16 человек на место. В списках партий — еще 2747 кандидатов. То есть всего кандидатов — 5967, или же 13 человек на место под куполом Верховной Рады.
Ранее избиратели могли увидеть портреты кандидатов-мажоритарщиков в своем округе лишь на информационных плакатах на избирательных участках". В общественном движении «Честно» отмечают, что обнародование фото кандидатов позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых «клонов», которые могут исказить результаты волеизъявления граждан.
Как писали «ФАКТЫ», на днях Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.
Наибольшее количество наблюдателей в Украину собирается направить ОБСЕ — 595 человек. В то же время 17 претендентам, которых включила в список эта организация, ЦИК отказала в допуске в Украину. Все они являются гражданами РФ, а значит, в соответствии с требованиями украинского законодательства не могут быть официальными наблюдателями.
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