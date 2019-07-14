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На Закарпатье дети убили свою мать и выбросили тело в реку: суд вынес приговор
Хустский районный суд Закарпатской области признал виновными парня и его несовершеннолетнюю сестру в совершении умышленного убийства их матери.
-Преступление произошло еще в феврале 2017 года в Хусте. На это время брату исполнилось 18 лет, а его младшей сестре 15 лет. Убийство детально спланировали: дождавшись, когда мать заснет, они ножом и кухонной деревянной скалкой нанесли ей множество ударов. От полученных травм 42-летняя женщина скончалась. После этого ее дети завернули труп матери в одеяло и отнесли к речке на околице города — почти за три километра от дома. Там раздели и бросили в воду, — сообщили в прокуратуре Закарпатской области.
Мотивом для убийства стала кража, совершенная девушкой в 2016 году. Ее мать собиралась обратиться к правоохранителям и сообщить об этом преступлении. Детям это не понравилось.
Как ранее рассказывали «Факты», тревогу поднял муж убитой. Жена ушла из дома и не вернулась, а на телефонные звонки не отвечала. Во время осмотра дома, следователи обнаружили пятна бурого цвета — кровь. А дети пропавшей вели себя подозрительно и путались в показаниях.
Сотрудники полиции и спасатели нашли обнаженное тело пропавшей под автодорожным мостом реки Тиса возле опоры.
По информации местных изданий, которые ссылаются на правоохранителей, «дети» таким же образом собирались избавиться и от отца. Между тем, знакомые утверждают, что это была благополучная семья.
Суд признал обвиняемых виновными в совершении умышленного убийства и приговорил каждого к 14 годам лишения свободы. Кроме того, каждый из них должен выплатить по 400 тысяч гривен мужу погибшей женщины за нанесенный преступлением моральный вред.
Прокурором доказана вина несовершеннолетней обвиняемой в совершении кражи, которая стала мотивом для убийства.
Как сообщали «ФАКТЫ», в селе Ковалевка Полтавской области 28-летний мужчина убил собственных родителей и поджог их дом, чтобы скрыть следы преступления.
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