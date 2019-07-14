Нашумевшая гибель миллионера под Киевом: в деле произошел неожиданный поворот

Происшествия

В громкой истории о гибели британского миллионера Барри Джона Принга, которого 16 февраля 2008 года сбила машина в Киевской области, произошел новый поворот. Полиция переквалифицировала статью, по которой долгое время велось расследование. И если до сих пор произошедшее рассматривали как умышленное убийство, то теперь будут расследовать как неумышленное ДТП. Тем временем «ФАКТАМ» удалось разыскать свидетеля гибели англичанина, который рассказал новые интересные подробности.



Дело об убийстве Барри Принга получило широкую огласку на Западе. Особенно после того, как родственники миллионера заявили, что подозревают в причастности к этому преступлению вдову Принга — украинку Анну Зюзину. Не дождавшись результатов расследования, которое проводят украинские правоохранительные органы, родственники миллионера добились того, чтобы этот случай расследовал еще и коронер в Великобритании (должностное лицо, которое специально изучает смертные случаи, произошедшие при необычных обстоятельствах или внезапно).



После того как в 2017 году коронер вынесла решение о том, что Барри Принг стал жертвой умышленного убийства (правда, позже это решение отменили), семья миллионера заявила, что преступление спланировала Анна Зюзина, которая, по их словам, никогда не любила Принга и вышла замуж по расчету. Брат погибшего Шон Принг рассказал британской прессе, что Анна во многом обманывала Барри, но тот, будучи влюбленным, этого не замечал. По словам Шона Принга, Барри купил Анне квартиру и машину, но, поженившись, супруги практически не жили вместе: Анна в основном была в Киеве, а Барри Принг в Лондоне.



В феврале 2008 года Барри Принг прилетел в Киев. 18 февраля они с Анной решили отметить годовщину свадьбы и поехали в ресторан «Козачок» в 25 километрах от Киева. В ресторане выпили. Когда не получилось вызвать такси, Барри Принг решил поймать попутку. Англичанин вышел на дорогу — и его насмерть сбила машина. Анна Зюзина в этот момент находилась в нескольких метрах от мужа.



Позже родственники Принга заявили, что Анна Зюзина якобы специально вывела Принга на трассу с оживленным движением и подстроила преступление, чтобы после смерти мужа получить его наследство. Сама Анна Зюзина в интервью «ФАКТАМ» эти обвинения опровергла. Рассказала, что мужа любила и его смерть стала для нее большим потрясением.



- Мы с Барри познакомились по интернету, — рассказывала Анна Зюзина «ФАКТАМ». — У нас возникли чувства друг к другу, он прилетал ко мне в Киев чуть ли не каждый месяц. После свадьбы мы действительно жили на две страны. Барри взял в кредит несколько квартир в Киеве, и в ближайший год мы поставили себе задачу сделать в них капитальный ремонт. Барри занимался недвижимостью у себя на родине, а я — в Киеве. Приезжала в Англию на Рождество и Новый год.



В тот день (16.02.2008. — Авт.) мы с Барри поехали в ресторан. Слишком много выпили, и мужу стало плохо. Я пыталась вызвать такси, однако диспетчер сказала, что ждать придется долго. Поэтому Барри решил поймать попутку. Когда мы с Барри вышли на улицу, в кармане не оказалось моих перчаток. Барри сказал, что, наверное, мы забыли их в ресторане. Я решила вернуться, успела отойти всего на несколько метров, и в этот момент мужа сбила машина… Для меня гибель мужа стала огромным потрясением. Я лечилась, дважды попадала в стационар Черниговской психиатрической больницы. Потом был долгий путь реабилитации, антидепрессанты…

Анна Зюзина с семьей Барри Принга. На фото (слева направо): брат Барри Шон с дочерью на руках, Барри Принг, его мама Айрин, жена Анна и отец Базель

По словам Анны Зюзиной, после гибели Барри Принга его родственники начали против нее войну. Брат Принга поменял в квартире Анны и Барри замки, украл компьютер, нанял штат хакеров, адвокатов и частных детективов. При этом открыто заявлял Анне, что «не успокоится, пока она не сгниет в тюрьме».

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Доказательств вины Анны Принги так и не нашли. Решение коронера, признавшего гибель Барри Принга умышленным убийством, Зюзина оспорила и добилась его отмены. Последние несколько лет Анна за границей с новым мужем, от которого родила дочь.



Тем временем в Украине расследование обстоятельств гибели Барри Принга продолжается. За все эти годы в деле так и не появились подозреваемые. Более того, до сих пор не установлена машина, которая сбила англичанина. Детектив Джонатан Уоттс из полиции Девона и Корнуолла, показания которого звучали на коронерском суде, говорил, что, по его сведениям, автомобиль, сбивший Барри Принга, ехал на большой скорости с выключенными фарами. Потом неподалеку от места происшествия нашли автомобильные номера, которые якобы были украдены на стоянке рядом с домом, где в 2007 году жила Анна Зюзина. Детектив назвал это «косвенной уликой». Однако имеют ли на самом деле эти номера отношения к аварии (возможно, они лежали на том месте и до ДТП), никто точно сказать не смог.



Так что же это было: спланированное убийство или трагическая случайность? В полиции «ФАКТАМ» подтвердили, что сейчас дело, которое долгое время расследовалось по статье «Умышленное убийство», переквалифицировали.



- Изначально это дело было открыто как раз по факту ДТП, — сообщил «ФАКТАМ» начальник пресс-службы Киевского областного управления полиции Николай Жукович. — Позже его переквалифицировали на «Умышленное убийство». Однако сейчас, после того как были проведены дополнительные следственные действия и повторно опрошены свидетели, было снова принято решение о переквалификации. Данных, которые бы указывали на то, что имело место умышленное убийство, не установлено. Теперь дело будет расследоваться по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего».



Деталей в пресс-службе полиции не рассказывают, ссылаясь на тайну следствия.



Из собственных источников в правоохранительных органах «ФАКТЫ» выяснили, что решение о переквалификации дела было принято после того, как вскрылись интересные подробности об одном свидетеле. Речь идет о женщине, показания которой появились в деле далеко не сразу. Она единственная сказала следствию, что видела, как Барри Принга сбил легковой автомобиль, который ехал с выключенными фарами на очень высокой скорости. Остальные три свидетеля, которые проезжали мимо и давали показания еще на месте ДТП, утверждали, что никакого легкового автомобиля там не было. Они видели только грузовик. А сейчас выяснилось, что свидетельница, давшая следствию противоречивые сведения о легковушке, скорее всего, была подставной. Следствие пришло к выводу, что этой женщины вообще не было на месте аварии. Ее не было в тот вечер ни в ресторане «Козачок», ни на трассе, где погиб Барри Принг.



Это стало одной из причин переквалификации дела. Тем временем «ФАКТАМ» удалось поговорить с одним из тех трех свидетелей, которые в момент аварии проезжали мимо. 38-летний житель Киевской области подробно рассказал, что он видел. Мужчина говорит, что Барри Принга, вероятнее всего, сбила фура. Более того, он догнал эту фуру и сообщил водителю, что тот сбил человека. Водитель был искренне удивлен. По словам свидетеля, все это (в том числе и реакция водителя) наталкивает на мысль, что произошел несчастный случай, а не заказное убийство.



- Я в то время работал водителем и ехал на автомобиле шефа, — рассказал «ФАКТАМ» очевидец. — Вечером 16 февраля 2008 года отвез своего начальника в аэропорт «Борисполь» и возвращался в Киево-Святошинский район, где живу по сей день. ДТП, о котором вы спрашиваете, произошло около полуночи. В такое время машин на трассе уже было немного, поэтому я хорошо запомнил все, что произошло. Перед съездом с дороги, которая ведет к ресторану «Козачок», я обогнал грузовик с прицепом. Перед поворотом на второстепенную дорогу, которая проходит вдоль фасада ресторана, я сбавил скорость и увидел на трассе мужчину, стоявшего возле отбойника. Двигаясь по этой второстепенной дороге, боковым зрением заметил на трассе тот самый грузовик с прицепом. Водитель грузовика прибавил скорость. В этот момент метрах в 10−15 от меня поднялся столб снежной пыли. А в следующую секунду я увидел тело человека, которое перелетело через отбойник. Я думаю, что на него наехал тот самый грузовик. Хорошо помню, что других автомобилей там не было. Тело мужчины упало на дорогу. Было сразу понятно, что этот человек не выжил — его буквально разорвало на части, оторвало ногу… Я услышал, как кричала женщина, которая стояла возле дороги. Она кричала: «Мужа сбили!»



— Фура остановилась?



- Нет. Поехала дальше. Я попытался ее догнать. Не похоже, чтобы водитель убегал — он просто ехал, как ни в чем не бывало. Вполне возможно, что он и не заметил, что сбил человека. Машина габаритная, на дороге, как я уже говорил, поднялся столб снежной пыли. Водители таких фур часто не слышат и не видят, как у них лопаются колеса, разлетаются покрышки… А погибший мужчина, как я потом узнал, был выпивши. Возможно, он сам проявил неосторожность и вышел на дорогу, когда там ехала фура.



Водитель грузовика остановился не сразу. Он явно не мог понять, что я от него хочу. Когда все-таки остановился, я сказал ему: «Вы сбили человека». Он удивился: «Я ничего не видел!» Я спросил, не было ли в тот момент на дороге других автомобилей. «Возможно, вас кто-то обгонял с правой стороны?» — уточнил. Но водитель фуры сказал, что других автомобилей там не было, и никто не пытался его обогнать. Он тоже видел снежную пыль, но человека не заметил. Я пытался разглядеть, не осталось ли на его автомобиле характерных повреждений, но было темно, и я толком ничего не увидел.



Я попросил водителя грузовика никуда не уезжать, а сам вернулся на место происшествия, чтобы сообщить об этом сотрудникам ГАИ. Водитель фуры сказал, что дождется сотрудников ГАИ. Но дождался ли, и приехали ли они к нему, честно говоря, не знаю. Сотрудники милиции вели себя странно. Когда я рассказал им, что догнал водителя фуры, который, вероятнее всего, сбил мужчину, гаишники не стали опрашивать меня как свидетеля, не составили протокол и даже не записали мои данные, хотя я предлагал им это сделать. В результате я уехал домой.



А месяца через полтора меня неожиданно вызвали в милицию. Причем, сделали это очень странным способом, объявив меня в розыск. Хотя я ни от кого не скрывался и повторюсь — сам предложил гаишникам на месте аварии записать мой номер телефона. Сотрудники милиции разговаривали со мной грубо и, как я понял, их интересовали не столько обстоятельства аварии, сколько то, где в этот момент находилась жена погибшего. Я рассказал им о фуре, которую догонял. Они сказали, что водитель этого грузовика к ДТП вроде как не причастен. Но я ведь видел, что никакого другого автомобиля там не было. И то же самое мне тогда сказал водитель фуры.

Кстати, о том, что Барри Принга мог сбить грузовик, говорил и британский паталогоанатом. Доктор Гайан Фернандо, работавший в 2008 году паталогоанатомом в Министерстве внутренних дел Великобритании, обследовал тело Барри Принга, когда его доставили из Украины. И в 2017 году рассказал коронеру, что «количество и характер травм указывают на то, что Принг был сбил грузовиком, который двигался на большой скорости».

Но найдут ли водителя этого грузовика сейчас, спустя 11 лет после случившегося? И будут ли искать? «ФАКТЫ» следят за развитием событий.

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