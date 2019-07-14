Пересмотр тарифов «Укрэнерго» позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных предприятий

Украина

Пересмотр энергетического баланса Украины в сторону снижения доли возобновляемых источников энергии уменьшит цену электроэнергии для промышленных предприятий. Об этом заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

«По поводу энергобаланса — это то, что может привести к реально сегодня оцениваемому объему производства электроэнергии возобновляемыми производителями — солнечными и ветровыми станциями. Если по „ветру“ более или менее правдивые прогнозы, по „солнцу“ точно этот объем не будет выработан, а стало быть, и количество средств, необходимых оператору системы передачи (НЭК „Укрэнерго“ — Авт.) для компенсации „зеленым“ производителям, необходимо будет в целом по году меньше. Это позволяет в свою очередь уменьшить тариф» — сообщил Чех.

Пересмотр энергобаланса в плане актуализации объема производства электроэнергии из возобновляемых источников поддерживает президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков. По его словам, это снизит цену электроэнергии для промышленности.

«Пересмотреть энергобаланс с точки зрения работы солнечных источников нужно. Потому что у нас вообще всю ценовую политику перекосила цена на солнечную электроэнергию. Она очень высокая. И по балансу объем производства (из возобновляемых источников — Авт.), мне кажется, завышен. Поэтому я думаю, что министерство скорректирует объем баланса, и тогда тоже будет корректировка по стоимости (электроэнергии — Авт.) для промышленности», — считает Плачков.

Напомним, НКРЭКУ в июне утвердила тарифы «Укрэнерго» на II полугодие 2019 года, которые обеспечивают покрытие расходов на покупку электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Тариф на передачу электроэнергии установлен в размере 34,74 коп/кВт·ч.

12 июля НКРЭКУ приняла постановление «Об установлении тарифа на услуги по передаче электроэнергии ГП НЭК «Укрэнерго», снизив тариф на 10% - с 34,7 до 31,2 коп/кВт-час.

Пересмотр энергетического баланса по актуализации объема производства электроэнергии из возобновляемых источников даст возможность снизить тариф «Укрэнерго» до 23 коп/кВт-час. Уменьшение тарифов «Укрэнерго» является ключевым методом снижения тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий.

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