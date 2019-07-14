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Стиль жизни

Кейт Миддлтон в платье за 1750 долларов притащила мужа на мужской финал Уимблдона (фото)

19:29 14 июля 2019 9
Кейт Миддлтон
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 14 июля, в Лондоне в мужском финале Уимблдона выясняли отношения Роджер Федерер и Новак Джокович. Игра знаменитых теннисистов собрала на трибунах множество знаменитостей во главе с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская пришла в голубом платье от Emilia Wickstead стоимостью 1 750 долларов.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в субботу Кейт присутствовала на женском финале. Вместе с ней пришла и герцогиня Сассекская Меган Маркл, а также младшая сестра супруги принца Уильяма Пиппа Миддлтон. Пиппа решила посмотреть и мужской финал. А вот Меган выбрала для воскресенья другое массовое мероприятие — лондонскую премьеру фильма «Король Лев». Она прибыла туда вместе с мужем — принцем Гарри.

По слухам Уильям тоже больше хотел пойти на кинопремьеру, но Кейт упросила мужа отправиться на большой теннис вместе с ней. Ее же присутствие на финале Уимблдона было обязательным.

Пришли посмотреть на игру Федерера и Джоковича и другие знаменитости. В их числе выделялись самая высокооплачиваемая супермодель в мире Кендалл Дженнер, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин, самый богатый человек в мире Джефф Безос. «ФАКТЫ» предлагают фоторепортаж с трибун Уимблдона.

  • Принц Уильям и Кейт Миддлтон
  • Герцогиня Кембриджская принимает подарок для своего младшего сына принца Луи — спортивную обувь для теннисных тренировок
  • Кейт Миддлтон в платье за 1 750 долларов
  • Родной брат Кейт Миддлтон Джеймс со своей подругой
  • Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин со своей подругой Ханой Кросс
  • Бруклин Бекхэм и Хана Кросс следят за игрой
  • Самый богатый человек в мире Джефф Безос после официального развода с женой теперь открыто появляется на публике с любовницей Лорен Санчес
  • Своих чувств Безос и Санчес более не скрывают
  • Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер пришла на игру со своим другом Фаем Хадрой
  • Кендалл уверяет, что ее с Фаем связывает только дружба
  • Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу
  • Звезды британского кинематографа Том Хиддлстон и Бенедикт Камбербэтч

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, чем закончился женский финал Уимблдона между Сереной Уильямс и Симоной Халеп.

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