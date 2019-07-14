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Синоптики рассказали, какой будет погода в начале новой недели (карта)
Новая неделя в Украине начнется с дождей. Ливни с грозами ожидаются на севере, в западных областях, в большинстве центральных регионов. Также возможны кратковременные дожди в южной части страны.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, во время гроз ветер может усилиться до штормовых значений — до 15−20 метров в секунду.
В регионах, охваченных дождями, температура днем будет колебаться в пределах +19−24 градусов. Там, где обойдется без осадков, воздух днем прогреется до 28−29 градусов.
Холоднее всего в Украине будет на высокогорье Карпат — ночью там ожидается от 6 до 11 градусов, днем — не более 14°. Самыми теплыми будут морские побережья — там ночью сохранятся комфортные +18°, днем до +30°.
Напомним, пока Крым страдает от проливных дождей, в курортных регионах Турции думают, как бороться с чрезвычайной жарой и лесными пожарами.
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