Меган Маркл в платье за 4300 долларов и принц Гарри: королевская премьера "Короля Льва" (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 14 июля, в Лондоне состоялась европейская премьера фильма «Король Лев» студии Walt Disney. Как уже сообщали «ФАКТЫ», картина снята на основе знаменитого одноименного мультфильма, который вышел на экраны в 1994 году и собрал в мировом прокате 968,5 миллиона долларов.

Как и в анимационном фильме, в игровом «Короле Льве» звучат песни, написанные сэром Элтоном Джоном. Легендарный музыкант присутствовал на премьере вместе со своим супругом Дэвидом Фернишем. Прилетел в Лондон и режиссер картины Джон Фавро, а также ряд актеров, включая певицу Бейонс, которые озвучили персонажей фильма в оригинальной англоязычной версии.

Однако в центре внимания на желтой дорожке (мы не ошиблись — организаторы премьеры действительно расстелили дорожку желтого цвета) оказались не кинозвезды, а принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Герцогиня Сассекская выбрала для вечера черное платье от Jason Wu стоимостью 4 340 долларов. На ногах у Меган были туфли Aquazzura за 805 долларов. В руках супруга принца Гарри держала сумочку от Gucci за 2 110 долларов.

Меган Маркл и принц Гарри





Режиссер фильма «Король Лев» Джон Фавро

Сэр Элтон Джон и Дэвид Ферниш

Бейонс и Джей Зи

Меган Маркл и Бейонс обняли друг друга

Вин Дизель и его подруга Палома Хименес

Известный певец Фаррелл Уильямс с женой

Официально присутствие принца Гарри и Меган на премьере объяснили тем, что студия Walt Disney в связи с выходом «Короля Льва» в прокат запустила международную кампанию Protect the Pride в защиту львов. Фонд принца Гарри с радостью поддержал инициативу. Любовь герцога Сассекского к Африке давно всем известна.

Уже внутри кинотеатра Меган приветствовала Бейонс. Герцогиня и поп-дива обнялись. А их мужья крепко пожали друг другу руки. Супруг Бейонс, известный рэпер и продюсер Джей Зи, как уже сообщали «ФАКТЫ» недавно стал первым официальным миллиардером среди звезд хип-хопа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Меган Маркл 13 июля побывала на женском финале Уимблдона вместе с Кейт Миддлтон. А в то время, как герцогиня Сассекская и принц Гарри смотрели фильм «Король Лев», герцогиня Кембриджская и принц Уильям наблюдали за самым долгим финалом в истории Уимблдона между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.

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