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Экс-футболист киевского «Динамо» обвинил Путина во лжи
Бывший футболист киевского «Динамо» и итальянского «Милана», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на слова президента России Владимира Путина об историческом аспекте конфликта Грузии и Абхазии. Как известно, глава РФ заявил, что именно Грузия оккупировала Абхазию в 1918 году при помощи германских войск.
«Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия», — цитирует Каху Каладзе Грузия Online.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что грузинский футболист продемонстрировал неприличный жест перед фигурой Путина.
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