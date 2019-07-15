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В РФ погиб учитель Путина, обучавший его перед полетом со стерхами
В воскресенье, 14 июля, в Солнечногорском районе Подмосковья произошло крушение вертолета Robinson. Об этом сообщает ТАСС.
«Около деревни Барское произошло падение вертолета. Погибли двое находившихся на борту», — сказал собеседник агентства.
Позже выяснилось, что один их погибших — руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин.
Он обучал президента РФ Владимира Путина перед его полетом на дельтаплане с журавлями-стерхами в 2012 году.
«Никитин более года обучал главу страны летать на мотодельтоплане перед знаменитым полетом со стерхами», — сообщил вице-президент федерации Сергей Минигулов.
По его словам, Никитин был одним из лучших инструкторов в России в обучении управлению дельтапланами, на которых он начал летать еще студентом. В 1982 году Никитин с коллегами построил один из первых мотодельтапланов в СССР.
Напомним, что в 2012 году президент России Владимир Путин по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие в пиар-проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Для этого глава российского государства прилетел в Салехард, оттуда на вертолете добрался до орнитологической станции «Кушеват». И потом совершил три полета за штурвалом мотодельтаплана, в котором выращенные в питомники стерхи должны были признать вожака журавлиного клина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области возле села Яблочное Великописаревского района разбился вертолет. Ми-2 упал в поле, один человек погиб. Прибывшие на место спасатели зафиксировали факт авиаинцидента и гибель пилота.
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