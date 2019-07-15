Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов оскандалившегося кандидата в нардепы Куницкого

Политика

Шестой апелляционный суд Киева восстановил в качестве кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду Александра Куницкого от партии «Слуга народа». Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение суд принял в воскресенье, 14 июля. Суд отметил, что решение Центральной избирательной комиссии о снятии Куницкого с выборов по одномандатном избирательном округе № 169 в Харькове было противоправным, так как кандидат предоставил свое объяснение о причине отсутствия в Украине в течение 264 дней в 2015 году.

Отметим, что регистрация кандидатом в народные депутаты от партии «Слуга народа» Александра Куницкого на выборах в Верховную раду по мажоритарном округе № 169 была отменена решением Центральной избирательной комиссии 11 июля в связи с тем, что ранее ЦИК получила документы, которые свидетельствуют о факте пересечения границы кандидатом в народные депутаты от «Слуги народа» в 169 округу в Харькове, харьковским видеоблогером Александром Куницьким с паспортом гражданина иностранного государства. Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впоследствии депутат Андрей Денисенко обнародовал данные, в которых отметил, что снятого с Центризбиркомом парламентских выборов кандидата в депутаты от «Слуги народа» Александра Куницкого, а также его адвокатов Александра Перемежко и Тараса Гуменюка уличили в подделке документов.

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