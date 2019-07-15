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Ирина Шейк отомстила маме Брэдли Купера
В отношениях Ирины Шейк и её несостоявшейся свекрови наступил решительный поворот. Модель поменялась местами с мамой Брэдли Купера Глорией Компано: раньше переживать приходилось модели, а теперь «несладко» приходится самой Глории. Об этом пишет Семь дней со ссылкой на GossipCop.
Издание выяснило, что когда в гражданском браке пары была поставлена точка, Ирина забрала дочку Лею и переехала с ней в Нью-Йорк. И если Брэдли она разрешает видеться с малышкой, то Глория пока так и не смогла добиться свидания с внучкой.
Маме Купера некого, кроме самой себя, винить в сложившейся ситуации, считают журналисты. На протяжении всего романа Ирины с актером, Глория жила с ними в одном доме. Причем не в каком-нибудь дальнем его конце, а непосредственно рядом со спальней Шейк и Купера. Так что она постоянно вмешивалась в их отношения. А поскольку, по мнению Глории, обожающей своего сына, на свете просто не существует девушки, которая была бы его достойна, мама актера постоянно настраивала сына против Шейк.
Хуже того, Глория мешала Ирине еще и воспитывать Лею. Миссис Купер не просто давала непрошеные советы. Она требовала, что все делалось только так, как она хочет. Так что постоянный «прессинг» со стороны Глории сыграл в крушении отношений Шейк и Купера не менее важную роль, чем флирт актера с леди Гагой. Поэтому удивляться тому, что Ирина теперь не хочет, чтобы Глория общалась с внучкой, не приходится…
По мнению автора статьи, мама Брэдли не хочет делать решительно никаких выводов из своих прошлых ошибок. Ведь именно из-за нее в прошлом уже потерпели крах два других романа ее сына. Она стала прямой виновницей разрыва отношений Брэдли и Рене Зеллвегер, с которой он встречался три года. А потом она же уговорила Купера бросить Сьюки Уотерхауз — роман с ней завязался у него перед тем, как Брэдли познакомился с Ириной. И если Глория продолжать вести себя в том же стиле, ее любимый сынок так и останется холостяком.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера и сменила в нем всю мебель.
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