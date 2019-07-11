Стала известна настоящая причина разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк

Шоу-бизнес

Вот уже три месяца поклонники звездной пары Брэдли Купера и Ирины Шейк обсуждают их развод. Ранее предполагали, что актер и модель расстались из-за его романа с певицей Леди Гага, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась». Ведь отношения пары начали портиться как раз во время съемок картины.

И вот СМИ назвали новую причину разрыва. Пишут, что звездному браку помешала другая женщина — это мать Брэдли Купера Глория Компано.

Все четыре года, что пара была вместе, она следовала за сыном на красных дорожках, появлялась на публичных мероприятиях. Даже на церемонии «Оскар» Купер держал за одну руку Ирину, за другую — маму. Более того, Глория жила в одном доме с сыном и невесткой. Говорят, Ирине очень не нравилось, что мать все еще имеет большое влияние на сына и активно взялась за воспитание внучки Леи, которая появилась на свет в 2017 году.

Такое внимание тяготило Ирину, она не раз просила мужа, повлиять на мать и жить отдельно. В конце концов, она поставила ультиматум: или она, или мать. Купер сделал свой выбор. Шейк не смогла больше жить под одной крышей со свекровью. Это и стало настоящей причиной расставания пары, которая так и не оформила свой брак официально.

Ирина с дочкой переехала в особняк в Нью-Йорк.

Говорят, Глория не одобряла выбор сына. А ранее она забраковала предыдущих потенциальных невест — Рене Зеллвегер и Зои Салдана, с которыми он крутил романы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о разводе украинской звездной пары — певицы Славы из группы «НеАнгелы» и пластического хирурга Эдгара Каминского. После официального расторжения брака он сделал неоднозначный пост о своей матери, признавшись ей в любви. Поклонники предположили, что именно сложные отношения свекрови и невестки стали причиной развода Славы и Эдгара.

Также бывший муж опальной певицы Лолиты Дмитрий Иванов назвал причину их развода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter