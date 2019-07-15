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Трагедия под Ровно: сотни боеприпасов найдены в доме, где подорвались двое детей
Более тысячи взрывоопасных предметов изъяли в хозяйстве в Ровенской области, где 13 июля от взрыва погибли дети. Об этом сообщили в Нацполиции.
Уточняется, что полицейские изъяли 1149 единиц взрывчатых предметов.
Это 31 минометная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов.
Хозяину дома сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и боеприпасами и в незаконном изготовлении боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Напомним, что в день трагедии в Ровенской области при детонации неизвестного предмета сегодня погибли двое детей. Мальчик, 2006 года рождения, и девочка, 2007 года рождения, в подсобном помещении (летняя кухня) хозяйства своего деда взяли из металлического сейфа неизвестный предмет, который в дальнейшем сдетонировал, в результате взрыва дети погибли на месте происшествия.
Сейчас все изъятое еще обезвреживается на удаленной территории.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от четырех лет до 16 лет. Предположительно взорвалась граната к гранатомету ВОП-25.
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