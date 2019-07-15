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Украина

"Свинтил" крышку дулом зенитки: боец ВСУ поучаствовал в популярном флешмобе (видео)

7:21 15 июля 2019 273
челлендж
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский военнослужащий оригинально поучаствовал в популярном челлендже #BottleCapChallenge. Суть испытания состоит в том, чтобы открыть бутылку с крышкой одним касанием и запечатлеть этот процесс на видео. В то время как большинство участников предпочитали открывать бутылку ногами или руками, украинский боец проделал тот же трюк с помощью зенитной установки.

Видео собрало более трехсот тысяч просмотров и много восторженных отзывов. «Высший пилотаж», «Даешь стволом танка!», «ЗУ-мастер», — восхищаются посмотревшие ролик.

скрин

Напомним, инициатором #BottleCapChallenge был боец ММА из Казахстана Карен Пашикян, но популярным челлендж стал, благодаря видео от Джейсона Стэтэма и Конора Макгрегора. Каждый из тех, кому переходила эстафета, пытался внести в испытание что-то новенькое. Так Мэрайя Кэри открывала бутылку силой голоса, а Кендалл Дженнер проделала трюк, катаясь на водном мотоцикле.

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