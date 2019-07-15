Дело о кредитах "ПриватБанка": суд снял арест с недвижимости Коломойского

Украина

Печерский суд Киева снял арест с 415 недвижимых объектов компании «Приватофис». С апреля 2017 года коммерческая недвижимость и земельные участки «Привата» попали под санкции. Арест должен был продлиться на все время следствия по делу о выдаче кредитов «ПриватБанком» до его национализации.

Тем не менее 5 июля Печерский райсуд решил поддержать «Приватофис». Судьи решили, что арест имущества — слишком жесткая мера и несоразмеримая с гипотетическим причиненным вредом. В суде вспомнили о вердиктах Евросуда по правам человека. Следственный судья пришел к выводу, что в аресте недвижимости больше нет необходимости.

Напомним, Нацбанк через суд пытается добиться от бывшего акционера «ПриватБанка» Игоря Коломойского возвращения кредитов рефинансирования, выданных в 2008—2015 годах. Коломойский, в свою очередь, оспорил в суде национализацию «ПриватБанка».

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