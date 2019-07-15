Самый титулованный футболист мира нашел необычную подработку: яркие фото

Спорт

Бразильский защитник Дани Алвес активно проводит свой отпуск вместе с супругой Джоанной Санс. Футболист посетил контактный зоопарк, где с неподдельной радостью фотографировался с различными животными.

«Нашел новую работу. Немного тяжелую, немного опасную, но такую веселую», — написал Алвес на своей странице в Instagram, прикрепив серию смешных фотографий.

Напомним, что бразилец — самый титулованный футболист мира. За свою карьеру он завоевал 40 трофеев, из них 36 в составе клубов (Дани выступал на родине за «Бахию», а также испанские «Севилью» и «Барселону», итальянский «Ювентус» и французский «ПСЖ») и четыре в национальной сборной. Последний из них был завоеван на прошлой неделе, когда Бразилия стала победителем Кубка Америки, а самого Алвеса признали лучшим игроком турнира.

Отметим, что 1 июня контракт бразильца с «ПСЖ» истек, и сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента. Пока неизвестно, где продолжит карьеру самый титулованный игрок мира, но, как отмечают источники, приближенные к Алвесу, он хотел бы выступать в Англии.

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