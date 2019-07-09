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Готов вернуть за любые деньги: у форварда сборной Англии Старриджа украли любимую собаку (фото)
Нападающий сборной Англии Дэниел Старридж, известный по выступлениям за «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль», сообщил о том, что у него похитили любимую собаку. Судя по записям с камер наблюдения, трое неизвестных в капюшонах проникли в арендованный 29-летним футболистом на время отпуска дом в Лос-Анджелесе, разбив дверь черного входа.
Старридж рассказал о случившемся в Instagram и попросил помочь вернуть собаку, за что готов заплатить любые деньги.
«Слушайте, кто-то пробрался в мой дом в Лос-Анджелесе и украл мою собаку. Если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно.
Я хочу знать, кто меня ограбил. Я хочу знать, что произошло. Я хочу знать, почему кто-то взял мою собаку. Я хочу знать, почему они взяли четыре сумки с верхнего этажа. Я хочу знать, что, черт возьми, происходит. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и забрать собаку? Вы сумасшедшие? Вы проникаете в дом и забираете собаку?
Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, правда", — написал Дани Старридж.
Собаку футболиста зовут Лаки Луччи. Это померанский шпиц. У пса даже есть собственный аккаунт в Instagram с 3 тысячами подписчиков.
Арендованный Старриджем дом, в который проникли злоумышленники
Тот самый похищенный померанский шпиц Лаки Луччи
Напомним, что совсем недавно Старридж выиграл в составе «Ливерпуля» Лигу чемпионов, но по окончании сезона в связи с завершением срока действия контракта покинул клуб и пребывает в статусе свободного агента. В футболке сборной Англии он провел 26 матчей и забил 8 мячей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпиона мира по футболу ограбили в Милане.
Фото Getty Images
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