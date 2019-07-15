Политика

"Себе засунь знаешь куда, чучело огородное": Колесников по-хамски пообщался с избирателями (видео)

Бывший вице-премьер, а сейчас кандидат в депутаты Борис Колесников нахамил своим избирателям на встрече с общественностью Донецкой области.

«На себя посмотри… Тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит… Наглый хам, тунеядец и бездельник», — заявил Колесников избирателю в ответ на претензии.

На встрече с кандидатом жителям раздавались пакеты с партийной символикой. После того, как мужчина вернул Колесникову подарок, кандидат разошелся еще сильнее. «Себе засунь его знаешь куда, чучело огородное», — заявил он.

Колесников надеется пройти в Раду по округу № 49 (Дружковка, Костянтиновка и Покровский район Донецкой области). Кандидат выдвинут партией «Оппозиционный блок».

После бегства Януковича большая часть его соратников также выехала из Украины. Предполагалось, что Колесников переселился в Москву. Тем не менее, в документах, поданных в ЦИК, политик указал, что последние пять лет жил в Украине, а постоянный его адрес — в городе Украинка Обуховского района Киевской области.

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