Общество и люди

В селе Крынки (Херсонская область), куда в свое время любил наведываться выдающийся украинский писатель Остап Вишня (Павел Губенко), его дом-музей практически разрушен.

Свежие фото в сеть выложила Оксана Погомий из Херсона. По ее словам, об удручающем состоянии дома, где некогда любил бывать Остап Вишня, писали немало, но ситуация так и не изменилась. В социальных сетях она рассказала, что на берегу реки ею и спутниками был найден деревянный бюст Остапа Вишни, об который тушили окурки и в который втыкали крючки для рыбалки.

Интернет-пользователи активно комментировали этот пост, сетуя, что украинцы не хранят культурное наследие.

«Коли влада у бездуховних варварів, що можна чекати доброго!»

«Мій дідусь ходив на полювання з паном Остапом, так розказував, що „животи від сміху розривалися, яке там полювання…“ І єдина вулиця в селі Кринки так і називається — Остапа Вишні. Чому бюст школа не забрала? Невже там хоча б не можна облаштувати куток Остапа Вишні? Колись у селі була бібліотека. Зараз навіть не знаю…»

«Майже у кожному місті є дуб, який нібито посадив Пушкін… І не відомо, чи дійсно той дуб посадив сам поет, чи то просто самі масово понасаджували „пушкінських дубів“. А тут таке недбайливе ставлення до своєї культурної спадщини…»

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