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"Когда власть у бездуховных варваров": сеть шокировало состояние дома-музея знаменитого украинского писателя (фото)
В селе Крынки (Херсонская область), куда в свое время любил наведываться выдающийся украинский писатель Остап Вишня (Павел Губенко), его дом-музей практически разрушен.
Свежие фото в сеть выложила Оксана Погомий из Херсона. По ее словам, об удручающем состоянии дома, где некогда любил бывать Остап Вишня, писали немало, но ситуация так и не изменилась. В социальных сетях она рассказала, что на берегу реки ею и спутниками был найден деревянный бюст Остапа Вишни, об который тушили окурки и в который втыкали крючки для рыбалки.
Интернет-пользователи активно комментировали этот пост, сетуя, что украинцы не хранят культурное наследие.
«Коли влада у бездуховних варварів, що можна чекати доброго!»
«Мій дідусь ходив на полювання з паном Остапом, так розказував, що „животи від сміху розривалися, яке там полювання…“ І єдина вулиця в селі Кринки так і називається — Остапа Вишні. Чому бюст школа не забрала? Невже там хоча б не можна облаштувати куток Остапа Вишні? Колись у селі була бібліотека. Зараз навіть не знаю…»
«Майже у кожному місті є дуб, який нібито посадив Пушкін… І не відомо, чи дійсно той дуб посадив сам поет, чи то просто самі масово понасаджували „пушкінських дубів“. А тут таке недбайливе ставлення до своєї культурної спадщини…»
Эксклюзивный материал «Внучка Остапа Вишни: «От расстрела дедушку спас… литературный псевдоним» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.