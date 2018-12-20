Ровно 85 лет назад сталинский режим приговорил Остапа Вишню к десяти годам лагерей

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 20—26 ДЕКАБРЯ

20 декабря 1938 г. В СССР были введены трудовые книжки.

20 декабря 1963 г. Впервые для жителей Западного Берлина был разрешен проход через Берлинскую стену для посещения родственников в ФРГ.

22 декабря 1988 г. Получила независимость последняя в Африке колония — Намибия.

23 декабря 1913 г. Состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского «Илья Муромец».

24 декабря 1798 г. Родился известный польский поэт-романтик Адам Мицкевич.

26 декабря 1946 г. В СССР под руководством физика Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.



Всенародная слава Остапа Вишни (Павла Губенко) сильно раздражала большевиков. От него решили избавиться еще в 1920 году, арестовав как особо опасного преступника за то, что служил в войсках УНР и печатался в эсеровской печати.

После окончания военно-фельдшерской школы в Киеве будущий сатирик работал фельдшером сначала в армии, а со временем — в хирургическом отделении больницы Юго-Западных железных дорог. В 1918 году был мобилизован в медицинскую часть армии УНР, где сделал головокружительную карьеру. В 1919 году попал в плен к большевикам в звании начальника санитарного управления Министерства железных дорог УНР. В его распоряжении были все железнодорожные госпитали, в которых лежали офицеры и воины Галицкой армии, действующей армии УНР.

С начинающим писателем не стали церемониться. Отправили в Харьков, приговорив к расстрелу. Но в результате вместо смертной казни… выделили комнату в коммуналке. Кому-то из местных чиновников очень нравились фельетоны молодого сатирика, и этот человек замолвил за писателя словечко.

В 1921 году Павел Губенко стал работником республиканской газеты «Вести ВУЦИК». Тогда и начался период его активной творческой деятельности и появился псевдоним Остап Вишня. Имя взял из «Тараса Бульбы» своего земляка Гоголя. А вишня — его любимая ягода. Родные и близкие называли писателя Павлом, псевдоним был лишь для работы. Вишня высмеивал не только слабости других, но и свои собственные, говорил: «У кого уже не хватает духа посмеяться над своими собственными недостатками, лучше тому век не смеяться».

Именно Остап Вишня является создателем нового жанра — «усмішка». Писал: «Хоть фельетон уже и завоевал у нас право на существование, но слово «усмішка» «нашіше». Остап Вишня говорил, что иногда проще рассказать о чем-то важном и серьезном в виде шутки. Пока цензура и высшие чины разберутся, в чем там соль, произведение уже будет напечатано. В своих письмах и дневниках писатель довольно резко отзывался о политике выселения украинцев целыми семьями, а также предсказывал голод на территории родной страны еще в 1928 году — за пять лет до его начала.

Писатель и не подозревал, что за ним постоянно шпионят. В начале 30-х годов над Остапом Вишней нависла смертельная угроза. Зимой он получил от знакомых телеграмму с приглашением на охоту. Как заядлый охотник согласился без раздумий. Но добраться до места назначения помешала метель. Пришлось связаться с теми, кто его пригласил. Но они первый раз об этой телеграмме слышали. Писателю стало не по себе. Он понял, что его хотели убрать «случайным» выстрелом.

В 1933 году Остап Вишня был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. Его обвинили в покушении на партийного деятеля Павла Постышева. Обвинение было настолько нелепым, что на допросах в НКВД писатель не смог удержаться от сарказма: «Почему бы вам не обвинить меня в изнасиловании Клары Цеткин?»

Остапа Вишню отправили в Ухтинско-Печорский исправительно-трудовой лагерь. Несмотря на все злоключения, писателю, можно сказать, повезло. Ведь многие его товарищи по перу были расстреляны в те годы. Родного брата сатирика расстреляли в 1937 году. Самому же Вишне избежать такой участи удалось лишь чудом. В том же страшном 1937-м в лагерь пришел приказ освободить места для новой партии заключенных. Это означало расстрелять часть заключенных. Для этого их отправили на соседнюю зону. Среди смертников оказался и Остап Вишня. Однако из-за плохих погодных условий переправка заключенных к месту расстрела задержалась. В это время начальника лагеря сняли, а приказ о расстреле писателя был утерян. В 1943 году, отсидев весь срок, Остап Вишня вышел на свободу.

Он стал невероятно популярным. По количеству проданных книг Остап Вишня занял второе место среди украинских писателей после Тараса Шевченко. За творческую жизнь он издал 27 сборников своих произведений. Рассказывают, что однажды в один из областных центров пришло письмо сельчан. Они обращались к властям с просьбой оказать им помощь — прислать агронома, ветеринара и Остапа Вишню.

Творчество Остапа Вишни было особенно близко простому сельскому человеку. Ведь писатель сам родился в селе и знал о тяжелой жизни крестьян. Кстати, он не имел высшего образования. Поступил в университет имени Шевченко, но не закончил его — отвлекало писательство. Вот как вспоминал о том, почему стал писателем, сам Остап Вишня: «Головну роль у формуванні майбутнього письменника взагалі відіграє природа — всіляка там картопля, коноплі, бур’яни… На мене також вплинула особлива „система освіти“ на селі. Там завжди багато роботи, і до неї привчають змалечку. Перша моя наука — це гуси. Випасанням гусей займалися наймолодші. Після цього йде вищий курс — свині. Цю справу доручали громадянинові від шести років. Потім йшли такі „курси“: телята, вівці, корови, коні. Саме тоді, сидячи в болоті й випасаючи худобу, я зрозумів, що мені треба писати».

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