Следите за формой: Супрун рассказала, как правильно выбирать мороженое летом

Здоровье и медицина

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, как правильно выбирать любимый летний десерт — мороженое. Чтобы лакомство не привело к инфекционисту, важно убедиться, что мороженое не просроченное и хранилось в правильных условиях — при температуре не выше -16°.

О том, что холодный десерт подвергался многократной разморозке и заморозке, подскажут оплывшая форма, иней внутри упаковки, налет на глазури. Правильное мороженое имеет равномерную консистенцию, не ощущается отдельных кристаллов льда, маслянистого вкуса или затвердевшей лактозы (воспринимается как «песок на зубах»). Глазурь в хорошем мороженом не трескается.

Самые жесткие требования предъявляются к развесному мороженому — хранить его можно только сутки. Если эти сроки нарушены, десерт становится источником бактерий, вызывающих кишечные инфекции. Есть риск заразиться листериозом, сальмонеллезом и кишечной палочкой.

Напомним, ранее Супрун посоветовала воспринимать мороженое как десерт, а не как средство спастись в жару. Эффективно охладиться в знойные дни помогут не ледяные десерты, а обильное питье.

В то же время популярное мнение о вреде мороженого при больном горле оказалось мифом: холодное лакомство поможет уменьшить отек и снизит болевые ощущения.

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