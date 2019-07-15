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Следите за формой: Супрун рассказала, как правильно выбирать мороженое летом
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, как правильно выбирать любимый летний десерт — мороженое. Чтобы лакомство не привело к инфекционисту, важно убедиться, что мороженое не просроченное и хранилось в правильных условиях — при температуре не выше -16°.
О том, что холодный десерт подвергался многократной разморозке и заморозке, подскажут оплывшая форма, иней внутри упаковки, налет на глазури. Правильное мороженое имеет равномерную консистенцию, не ощущается отдельных кристаллов льда, маслянистого вкуса или затвердевшей лактозы (воспринимается как «песок на зубах»). Глазурь в хорошем мороженом не трескается.
Самые жесткие требования предъявляются к развесному мороженому — хранить его можно только сутки. Если эти сроки нарушены, десерт становится источником бактерий, вызывающих кишечные инфекции. Есть риск заразиться листериозом, сальмонеллезом и кишечной палочкой.
Напомним, ранее Супрун посоветовала воспринимать мороженое как десерт, а не как средство спастись в жару. Эффективно охладиться в знойные дни помогут не ледяные десерты, а обильное питье.
В то же время популярное мнение о вреде мороженого при больном горле оказалось мифом: холодное лакомство поможет уменьшить отек и снизит болевые ощущения.
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